أخبار البلد

إنطلاق امتحانات شهر أكتوبر في المدارس .. ولا إعادة للمتغيبين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

تنطلق مع بداية الأسبوع الجاري امتحانات شهر أكتوبر 2025 في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، حيث تبدأ الامتحانات في بعض المدارس اليوم السبت بينما تبدأ في باقي المدارس غدا الأحد 

وتنعقد امتحانات شهر أكتوبر 2025 لجميع الصفوف الدراسية حسب جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 المعلن في المديريات والإدارات التعليمية والمدارس .

ونبهت المدارس على جميع الطلاب بعدم التخلف عن حضور امتحانات شهر أكتوبر 2025 ، حيث أن درجة امتحان الشهر أساسية في نتيجة امتحانات الترم الاول  ، مؤكدةً أنه لن يسمح بإعادة الامتحان لأي طالب 

 وخلال  امتحانات شهر أكتوبر 2025  ، من المقرر أن  تقوم كل مدرسة بإعداد 3 نماذج امتحانية لكل مادة وارسالها للتوجيه المختص بالإدارة التعليمية لمراجعتها والتأكد من مطابقتها بالمواصفات والمحتوى المقرر ثم يتم إعادة توزيعها على المدارس ويتم تبديل النماذج بين المدارس حرصا على الموضوعية

حيث سيشهد كل فصل في كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر 2025 ، توزيع 3 نماذج امتحانية للمادة الواحدة

وسوف يؤدي التلاميذ الامتحان في حصة دراسية لكل صف دراسي خلال اليوم الدراسي ، وتحفظ أوراق الإجابة في كنترول المدرسة بعد الانتهاء من اعمال التصحيح ، كما سيتم الامتحان خلال اليوم الدراسي و يتم استكمال باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي، وسيتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة 

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن امتحانات شهر أكتوبر 2025 للصفين الأول الثانوي “عام و بكالوريا ” والثاني الثانوي.

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم ، أنه في ضوء ما جاء بالقرار الوزارى رقم (٢٣٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٧ بتعديل نصوص وأحكام القرار الوزاري (۱۳۸) لسنة ۲۰۲٤ بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام، يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

  •  إعداد امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول الثانوي ( بكالوريا - عام) والثاني الثانوى العام في ضوء الخريطة الزمنية المعتمدة على مستوى الإدارة التعليمية ورقياً طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية .
  •  يتم إعداد 3 نماذج امتحانية بوزن نسبي واحد على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة على أجزاء المقرر التي تم تدريسه خلال الشهر ، على أن تشتمل الورقة الامتحانية على:

- أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% (MCQ).

- أسئلة مقالية بنسبة 15% (Short Essay Questions ) بذات نظام بوكليت الثانوية العامة.

May be an image of blueprint and text
May be an illustration of ‎blueprint, map and ‎text that says '‎محافظة الجيزة إدارة العجوزة التعليمية مدرسة القدس للتعليم الأساسي امتحان الصف الثالث الأبتدائي لشهر اكتوبر 2026-2025 2025 2026- المادة لغة عربية اليوم تربية دينية السبت 25-10-2025 رياضيات الأحد 26-10-2025 26-10 لغة انجليزية الأثنين 27-10-2025 تعليمات هامة: يستمر اليوم الدراسي بعد أداء الامتحان حسب الخطة الموضوعة دون تعطیل فترة أي ترة الفترات الدراسية حتي نهاية اليوم الدراسي موعد الأمتحان خلال الفترة الثانبة اليوم الدراسي مادة ICT مدرس يمتحنها حصنه مدير إدارة مديرإدارة المدرسة احمد طه مدير المرحلة ايمان حسين‎'‎‎
May be an image of text
May be an image of text
May be an image of ‎text that says '‎محافظة القاهرة إدارة الوايلي التعليمية التعليم للعام الدراسي جدول امتحانات شهر أكتربر للصفمين لأول والثانني لاعدادي سسمیه لفات والوسمة المتميزة للغات والخاص عربي ولغات ملاحظات للمدارس الرسمية المادة التاريخ اليوم اللفل العربية القربية الدینیة اللفة الأجضبية ۱۹/٠/٦ خلال الثانية يعقد الامتحان & ومواد خارج المجموع الفترة الأخيرة اليوم لمدراسي مع استكکمان اليوم الدراستي كاملة نصف فترة طبً بيعحل فترة للعزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقاً للقرار رقم بتاريخ ١٤/٢/ ٢٢۰/٢٢/۷ دراسات اجتماعية الاثشين الثلاطاء رياضيت علوم الأريعاء ۲۰/۲۰/۰۰ الخميس وحتى الخمیس تعليمات مامة تبدا الامتحانات من يستمر اليوم الدراسي بعد أداء امتحان الشهر تمنیات إدارة الوايلي لأبناءنا بالتوفيق والتفوق‎'‎
May be an image of blueprint, ticket stub and text
May be an image of ticket stub, blueprint and text
May be an image of blueprint and text
May be an image of ‎blueprint and ‎text that says '‎محافظة القاهرة إدارة التعليمية التعليم الإعدادي والشانویر مقترحجدول جدول امتحانات الصف التاني الثانوى علمى اختبار شهر أكتوبر ٢٠٢٥ سمية المتميز /5 والخاصة التقيم الأول للفصل الذراسي الأول للعام الأراس ٢۲٠٠٢/٢٢٢٥ لجميع المدارس الرسمية الرسمية لغات ملاحظلت الفقرة المادة الشاي اليوم والتاريخ اللفة العربية :الشاک الأحد ۰۴/ ٢/٢٥١١ فيزياء التانبة على ان الانحان طبقَأ للقرار الززارى ۳۳ لعام خلال فرات اليوم الأراسي مع استكمان البزم شراسی الاثنين /١٨٧٧ T.TOn./Tマ T・Toハ الرياضيات الثلاثاء رباضة تطيقة الشانبة ٠٨٢٨ ロハ. الثانة الثفة الأجبي الاونى ٢٢/٢۱ الأربعاء التاریخ كبياء الخميس ٢٢/١٠/٣٣ .تعیمع .ث الرا مدير المرحة مندمه المذير العام وكيل الادارة خل እሥለደጋፋ じれ！‎'‎‎
May be an image of ‎blueprint and ‎text that says '‎محافظة القاهر اتز التطبمية أدبی اختبار شهر أكتوير ٢٠٢٥ ٠۲٠٢٢/٢٢٢٥ـ جدول امتحانات الصف الثانى الثانو الأول للعام والخاصة ملاخقات لجميع المدارس الِ رسنية ال سمية لغات اوا سمية المتميز :القتر: الصادة :التانب البوم والتاريخ البوموالتريخ التفة العربة اقهسي على يتد الابشدن طبنا لنغرا الوزاري ۱۱۴ لعام .TO خلان فترات البوم الفراسی امتمال الجزم البرم_التراسر الأحد ٢٢٢٠۰۵/۰/۲۱ ٢/٢۱۱ الريشیات عامة الثاني الاثثين /TV T.TO/1 .الشاذة الثلاطاء المات_ة الجفرافيا الشانتة الثفة الاجنية الاوني ٢٢٢/١٠/٢0٨ التريخ الأريعاء الخميس ٠٠۰ ٢١/۲۰/۳ ٥ تظیم ك مدبر :المرقة اللذیر العام بت ٢٠۰٢٢٠ه وحيل الدارة ول_فهام واليا CamScanner with Scanned‎'‎‎
May be an illustration of blueprint and text
May be an image of blueprint, ticket stub and text
May be an image of blueprint, ticket stub and text
May be an illustration of blueprint and text
May be an image of blueprint, ticket stub and text
May be an image of ‎text that says '‎محافظة الجيزة مديرية التربية والتعليم حلة الابتدانية ٢٢٢٥ ملاحظات التعليم الابتدانى جدول استرشادی لأمتحان شهر اكتوبر الصف الرابع والخامس السادس لغة عربية تربية دينية رياضيات الصف الثالث عربية تريية دينية رياضيات لغة انجليزيه الأثنين انجليزية علوم ٢/٢٠١١ الثلاثاء امتحان مادة المستوى الرفيع الاربعاء دراسات اجتماعيِ امتحان مادة المستوى الرفيع الخميس دون تعطيل أى فتر من الفترات الموضو تعليمات هامه يستعر اليوم الأمتحان حسب الدراسية حتی نهاية الدراسى. مراعاة معدل نصف فترة او طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية طبقا مواصفات الورقة الامتحاتية وفقا للقرار بتاريخ و الامتحان خلال الفتر الثانية من اليوم الدراسي. مادة مدرس يمتحنها في حصته. أطيب‎'‎
May be an image of blueprint and text
May be an image of ticket stub and text
May be an image of ‎text that says '‎محافظة الجيزة مديرية التربية والتعليم الابتدائية ٢٠٢٥ ملاحظات التعليم الابتدائي جدول استرشادی لأمتحان شهر الصف الرابع والخامس السادس لفة عربية تربية دينية رياضيات التاريخ الصف الثالث عربية تربع دينية رياضيات لغة انجليزية ٢/١١ الأنتين لفة انجليزية علوم الثلاثاء امتحان مادة المستوى الرفيع ٢٢٥/٢٢/۹ الاربعاء دراسات اجتماعي امتحان المستوى الرفيع الخميس دون تعطيل أى فتر من الفترات الموضوء مواصفات الورقة تعيمات هامه يستعر اليوم الأمتحان حسب الدراسية حتی نهاية اليوم .الدراسى مراعاة معدل نصف فترة 3 طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية طبقًا الامتحاتية وفقا للقرار بتاريخ و الامتحان خلال الفتر الثانية من اليوم الدراسي. مادة مدرس يمتحنها في .حصته.‎'‎
May be an image of ticket stub and text
May be an image of ticket stub and text
May be an image of blueprint and text
May be an image of ticket stub and text
May be an image of ticket stub and text
May be an illustration of ticket stub, blueprint and text
May be an illustration of blueprint and text
May be an image of ticket stub and text
May be an image of blueprint, map and text
May be an image of ticket stub, blueprint and text
May be an image of ‎floor plan, blueprint, diary and ‎text that says '‎فاكس لجميع الادارات مجافظة المنوف مديرية التربية رالتعليم إدارة التعيم الابتدائي المركزي جدول_ شهر أكتوير ٢٠٢٥ للصف الثالث الابتداني للعذارين الرسمية عریی ولفات الخاصة عریی ولغات للعلم راسی ۲٢٢٢/٢٢٢٥ ملاحظات الوقت اليوموالتاريخ الفترة الثتية اللفة العربية الدينية نصف الفترة الثانية الاشقين ٠٠١٠٢/١٥/۷۷ الرياضيات الثلئاء نصف الفترة الثالية اللفة الاجنيزية الأربعاء ٢٠٢٢/١٢/٢٢٧٩ ملاحطات يقوم موجه أول المادة پوضع الأمتحان من (T) ثمقد نماذج مختفة. الامتحاقات وفقا للجدول خلا اليوم الاخلال بالیوم الدراسي وخطط المناهج اسية ثطبق كافة الأجر وات الصحية لاحترازية وضوا الامتحاثات. بمتمد مدير العديرية التهايم مدبر مدهر إدارة محمد صلاح محمد col1./17 محمد/ حمدی صنصاح أسامچ محمد เทช‎'‎‎
May be an image of ticket stub, blueprint and text
May be an image of ticket stub and text
May be an image of text
May be an image of text
May be an image of blueprint, floor plan and text
May be an image of ‎ticket stub and ‎text that says '‎معفقة المسماعاية مفيورية قتربية والتطبم be القطيم الللاشى ................ جدول تفبيم المواد الدراسية للصف الرابع النقبيم) الشهرى الأول نهایة شهر (أعشروبر عام دراسی t.バ/r・T ملاحقات زمن الإاجابة فدرة واهدة المادة اليوم والتاریخ تصف فترة اللفة العربية والخط والإسلاء التربية الدينية الاحد فترة واهدة /T1 ٠٠۰/١٠/١۱ T.TO الرياضيات فقرة واحدة الاللین ٢٠٢٠/١٠/٧ العوم الثلاثاء فترة واحدة ففرة واحدة دراسات اجشماعیة اللفة الإتجليزية الأريعاء مدير عام التعليم العام 2AG إساعيل أ/إسساعیل_صن نحن التعليم إدارة مدير اداراتطم_ال_شتهاني الاتاني 1/ع عبد التنعم နိနင်း علي بونیه ببوکيل الجدبرية درأغرگ دلع_للري يقدد، مدير المدیرية أبمن .لعاام es‎'‎‎
May be an image of ‎ticket stub, blueprint, floor plan and ‎text that says '‎معاففة الاسماعية مديرية الترية واقتطيم بارهة النظيم الپاشى ................ جول تغیم المواد الدراسية للصف الخاسس التفيم الشهرى الأول انهاية شهر (ألتوبر) علم دراسی T.11/T.T ملاحقان زمن الإجابة المادة فترة واهحدة نصف கம் اليوم والتاریا اللفة العربية والخط ،والإسلاء التربية الدينية دراست لجتماعية فقرة واحدة فترة واحدة الأحد ..1/・/11 الالشين ٠١٠/۱٢/١۷ اللفة الاتجليزية فنرة واحدة الرياضيات الثلاثاء واهدة فنةواهدة T.1/・/TA الظوم الأريعاء T.T•/1./11 مدير عام التعليم العام لمحن ا_الت_کالمحن مدير إدارة التطليم الشالی ۱٠۰ 1 عد العثعم ل عي بعتمد
May be an image of ‎blueprint, ticket stub and ‎text that says '‎محافة الإسماعلية مديرية التربية والتعيم 砂り التظيم الإبعالى ................ جدول تقبيم المواد الدراسية للصف الساس التقبيم الشهرى الأول نهاية شهر أكتوبر دراسی ۲۲۲۵ T.T1/ ملاحظات زمن الإجابة المادة فرة واحدة اليوم والتاريخ نصف فترة اللفة العربية والخط والإسلا التربية الدينية فترة واهدة الطوم الانتين فترة واحدة فترة واحدة دراسات الجتماعية اللفة الإتجليزية الثلاثاء فترة واحدة YA ٠٢٢/۱٢/۰٨ الرياضيات الأريعاء /۲۹ ٠١۰/١٠/۹ التعليم عام مدير عاماتعطيم العام اابل_ههيا_محسن مدير إدارة التعليم فد الإيعالي غم ハ عبد المنض_لمم يتمد ،، موكپل المديرية موکو_البيریة دأغرلاه العربي د_أغعله_مریری مدير مافبانر انسسا التتملع_للر البدبعية ساء_ازند pm 4:05pm 4:05‎'‎‎
May be an illustration of ‎blueprint, ticket stub, floor plan and ‎text that says '‎AssiutGovernorate Education Directorate Administration Education Primary مدفظة أسیوط مذيرية التربية والتعطيم الدارة التعليم الابيقدالي جدول امتحانات الاختبار الشهري الأول (أكتوبر) للصف الابتدالي (المدارس) الرسمية الرسمية لفات خاص عربي خاص لغات العام الزمن المادة راسية التاريخ اليرم الثانية rro/・/Tv رياضيات الاششين الثانية ٠١۰/۲۰/۲ لفةالهليرية الثلاثاء الثائية ٠٤۰/۲۰/۰ دربية الأريعاء الثانية 『・roハハ・ノマ・ الخميس الالترا يعا ورد بالقرار الوزاري لسنة تعقد الامتحانات خلال یوٹر على سیر العملية التعلمية. تعتد الامتحاثات الشهرية على مسنوى الادارة التعليمية وتكون من خلال موجه أول المادة. امتحان مواد المستوى الرفيع يتم بالتنسيق المدرسة التوجيه المختص. مدير عام الشنون التفرذية الامتحانت مدير إدارة مدير الادارة محمود حسام زیدان‎'‎‎
No photo description available.
May be an image of ticket stub, blueprint and text
May be an image of text
May be an image of text
May be an image of blueprint, floor plan, ticket stub and text

 

