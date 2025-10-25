قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية بعد صعود متواصل منذ أغسطس
الإغلاق الحكومي الأمريكي يؤلم الاقتصاد ويهدد معدلات نمو الربع الأخير
ترامب يتهم كندا بالغش في إعلان تجاري.. ما علاقة الرسوم الجمركية؟
وزير الصحة : المتحف الكبير يضع مصر في المشهد الحضاري العالمي
مصر تواصل دعمها لغزة..مساعدات إنسانية ضخمة وجهود سياسية لإعادة الحياة إلى القطاع
انخفاض جديد.. مفاجأة فى سعر كرتونة البيض اليوم | وصلت كام؟
شبورة كثيفة وتحذيرات من الأرصاد ..تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
وصول 7 أطفال من غزة إلى سويسرا لتلقي العلاج
عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ترامب يوقف المفاوضات التجارية مع كندا فوراً

ترمب
ترمب
وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف جميع المفاوضات التجارية مع كندا، بعد بث إعلان كندي يهاجم خطته للرسوم الجمركية، واستخدم الإعلان صوت الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان.

قال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “الرسوم الجمركية عنصر أساسي في حماية الأمن القومي والاقتصاد الأميركي. وبناءً على السلوك الكندي المستفز، تُعلّق جميع المفاوضات التجارية مع كندا فوراً”.

كندا تستفز ترمب

الإعلان المثير للجدل تضمن مقاطع من خطاب لريغان عام 1987، دعا فيه إلى حرية التجارة وهاجم الرسوم الجمركية بوصفها فكرة عفا عليها الزمن تُضعف الابتكار وترفع الأسعار وتضر بالعمال الأميركيين. وقد مُوّل الإعلان من حكومة أونتاريو في محاولة واضحة للتأثير على الناخبين الجمهوريين باستخدام أحد أبرز رموز الحزب.

لكن ترمب اعتبر أن توقيت الإعلان ليس بريئاً، إذ يتزامن مع جلسة مرتقبة للمحكمة العليا للنظر في قانونية جزء من سياسته الاقتصادية الخارجية. وحذر الرئيس من "كارثة اقتصادية" إذا ألغت المحكمة تلك الرسوم، مشيراً إلى أن الحكومة قد تُجبر حينها على إعادة مليارات الدولارات من الرسوم التي جُمعت سابقاً. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة الاستماع في 5 نوفمبر المقبل.

مؤسسة ريغان الرئاسية انتقدت حكومة أونتاريو، مؤكدة أنها لم تحصل على إذن باستخدام المواد الصوتية، وأن اختيار مقاطع محددة "شوّه" مضمون خطاب ريغان الأصلي.

ترمب يضرب اقتصاد كندا

الاقتصاد الكندي، الذي يعتمد على الولايات المتحدة في نحو ثلاثة أرباع صادراته، تلقى ضربة قوية من سياسة ترمب التجارية. وتتحمل أونتاريو العبء الأكبر، إذ تُعدّ مركز صناعة الصلب والسيارات في كندا– وهما القطاعان اللذان استهدفتهما الرسوم الأميركية. وتُعدّ كندا ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، إذ بلغ حجم التبادل بين البلدين أكثر من 900 مليار دولار العام الماضي. وعلى وقع تصريحات ترمب، تراجع الدولار الكندي بشكل طفيف.

البيت الأبيض لم يُدلِ بتعليق فوري، بينما واصل الجانبان محادثاتهما المستمرة منذ أشهر، والتي ركزت مؤخراً على رسوم الصلب والألمنيوم. وتؤكد حكومة رئيس الوزراء مارك كارني أن خفض الرسوم على هذه المعادن سيعود بالنفع على قطاع التصنيع الأميركي المتقدم.

ومن المنتظر أن يلتقي ترمب و كارني الأسبوع المقبل خلال قمتي آسيان وأبيك في ماليزيا وكوريا الجنوبية.

مفاوضات ترمب التجارية "غير تقليدية"

منذ عودته إلى البيت الأبيض، يتبع ترمب أسلوباً تفاوضياً غير تقليدي في القضايا التجارية، إذ يعلن عبر منشوراته على “تروث سوشيال” عن فرض أو إلغاء الرسوم وفق مواقف الدول السياسية أو سياساتها الاقتصادية، سواء كانت حليفة أم خصماً.

وقالت تشارو تشانانا، المحللة في "ساكسو كابيتال ماركتس" بسنغافورة: "شهدت الأسواق هذا السيناريو مراراً، إذ لا تدوم مناورات ترمب التجارية طويلاً. ضعف الدولار الكندي قد يكون مؤقتاً ما لم يصحبه تصعيد جديد أو تنفيذ فعلي للرسوم".

وهذه ليست المرة الأولى هذا العام التي يهدد فيها ترمب بقطع المفاوضات مع كندا؛ ففي الصيف الماضي أعلن الإجراء نفسه احتجاجاً على "ضريبة الخدمات الرقمية" الكندية، ولوّح بفرض رسوم جديدة، ما دفع أوتاوا إلى تعليق الضريبة وإعادة فتح قنوات التفاوض.

ترمب المفاوضات التجارية المفاوضات كندا للرسوم الجمركية الاقتصاد الكندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

ترشيحاتنا

كرة القدم النسائية

منتخب السيدات يسافر لغانا اليوم لخوض مواجهة الإياب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

الزمالك

قطة عن جماهير الزمالك: أشرس من الأهلي في الملعب

الاسماعيلي

الإسماعيلي يختم استعداداته اليوم لمواجهة فاركو في الدوري

بالصور

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة

اللانش بوكس الضار لصحة أولادنا .. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي .. ماهي البدائل الذكية؟

)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي

رجيم خاطئ يدمر الجسم .. الطريق الصحيح لإنقاص الوزن بأمان

رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!

أكلات ترفع المزاج وتقلل التوتر.. السر في طبقك اليومي.. إليك جدول طعام يحقق السعادة

)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد