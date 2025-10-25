قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية بعد صعود متواصل منذ أغسطس
الإغلاق الحكومي الأمريكي يؤلم الاقتصاد ويهدد معدلات نمو الربع الأخير
ترامب يتهم كندا بالغش في إعلان تجاري.. ما علاقة الرسوم الجمركية؟
وزير الصحة : المتحف الكبير يضع مصر في المشهد الحضاري العالمي
مصر تواصل دعمها لغزة..مساعدات إنسانية ضخمة وجهود سياسية لإعادة الحياة إلى القطاع
انخفاض جديد.. مفاجأة فى سعر كرتونة البيض اليوم | وصلت كام؟
شبورة كثيفة وتحذيرات من الأرصاد ..تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
وصول 7 أطفال من غزة إلى سويسرا لتلقي العلاج
عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
الدردير : نفسي أوصل دوري أبطال إفريقيا واكسبها

باسنتي ناجي

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة خاصة لـ لاعبي نادي الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

دوري ابطال افريقيا:

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بصراحه نفسي أوصل دوري ابطال افريقيا واكسبها".

محمد فضل يفتح النار على نجم الزمالك:

وكان قد شن محمد فضل، نجم النادي الأهلي السابق، النار على الأنجولي شيكو بانزا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وذلك بعد المستوى الذي ظهر عليه خلال مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، التي أقيمت مساء الجمعة، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

وقال محمد فضل، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون سبورتس»: «اللاعب اللي بتتقطع منه الكورة كل ما تجيله ده بالنسبالي غير مفيد».

وأضاف: «كل كورة بتتقطع من شيكو بانزا، أنا بحس أنه بيلعب ماتش اعتزال كل كورة عايز يدي كوبري».

وتابع: «شيكو بانزا، تقديره للكورة غلط، عايز يلعب لعب جمالي، لازم يلعب مع الفرقة»

