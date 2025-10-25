الدردير : نفسي أوصل دوري أبطال إفريقيا واكسبها

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة خاصة لـ لاعبي نادي الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

دوري ابطال افريقيا:

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بصراحه نفسي أوصل دوري ابطال افريقيا واكسبها".

محمد فضل يفتح النار على نجم الزمالك:

وكان قد شن محمد فضل، نجم النادي الأهلي السابق، النار على الأنجولي شيكو بانزا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وذلك بعد المستوى الذي ظهر عليه خلال مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، التي أقيمت مساء الجمعة، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

وقال محمد فضل، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون سبورتس»: «اللاعب اللي بتتقطع منه الكورة كل ما تجيله ده بالنسبالي غير مفيد».

وأضاف: «كل كورة بتتقطع من شيكو بانزا، أنا بحس أنه بيلعب ماتش اعتزال كل كورة عايز يدي كوبري».

وتابع: «شيكو بانزا، تقديره للكورة غلط، عايز يلعب لعب جمالي، لازم يلعب مع الفرقة»