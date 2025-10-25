قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية بعد صعود متواصل منذ أغسطس
الإغلاق الحكومي الأمريكي يؤلم الاقتصاد ويهدد معدلات نمو الربع الأخير
ترامب يتهم كندا بالغش في إعلان تجاري.. ما علاقة الرسوم الجمركية؟
وزير الصحة : المتحف الكبير يضع مصر في المشهد الحضاري العالمي
مصر تواصل دعمها لغزة..مساعدات إنسانية ضخمة وجهود سياسية لإعادة الحياة إلى القطاع
انخفاض جديد.. مفاجأة فى سعر كرتونة البيض اليوم | وصلت كام؟
شبورة كثيفة وتحذيرات من الأرصاد ..تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
وصول 7 أطفال من غزة إلى سويسرا لتلقي العلاج
عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
اللانش بوكس الضار لصحة أولادنا .. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي .. ماهي البدائل الذكية؟

أسماء عبد الحفيظ

تحرص كل أم على تجهيز اللانش بوكس لطفلها قبل الذهاب إلى المدرسة، بدافع الحب والرغبة في تقديم وجبة شهية ومغذية.
لكن المفارقة أن ما نضعه أحيانًا في هذا الصندوق الصغير قد يكون مليئًا بالدهون، والسكر، والمواد الحافظة التي تضر أكثر مما تنفع.
إنه ما يمكن تسميته بـ اللانش بوكس القاتل مظهره جميل، لكنه يخفي خطرًا حقيقيًا على صحة الأطفال ونموهم.

 الوجبات الجاهزة قنابل صامتة في حقيبة الطفل

يظن كثير من الأهل أن النقانق، أو اللانشون، أو الجبن المطبوخ السريع خيار مناسب وسهل التحضير.
لكن هذه الأطعمة تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم والدهون المشبعة والمواد الحافظة، وبعضها يحتوي أيضًا على ألوان ونكهات صناعية تؤثر سلبًا على تركيز الطفل وسلوكه.

تشير دراسات التغذية الحديثة إلى أن الإفراط في تناول اللحوم المصنعة قد يؤدي إلى زيادة خطر السمنة وارتفاع ضغط الدم مبكرًا، إضافة إلى تأثيرها على نمو العظام والمناعة.
إنها ليست وجبة بسيطة كما نتصور، بل عبء يومي يتراكم داخل أجساد أطفالنا.

الشوكولاتة والبسكويت والعصائر المعبأة

اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي

تبدو هذه الأطعمة "مكافأة لطيفة"، لكنها في الواقع قنابل من السكر.
علبة عصير صغيرة تحتوي أحيانًا على ما يعادل 6 إلى 8 ملاعق سكر!
أما البسكويت المغلف والشوكولاتة، فهي ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة، ما يمنح الطفل طاقة مؤقتة، ثم تتبعها حالة خمول وتعب.

الأخطر من ذلك أن السكر المكرر يضعف جهاز المناعة ويؤثر على الذاكرة والتركيز، وهو ما ينعكس مباشرة على أداء الطفل الدراسي وسلوكه داخل الفصل.

الجبن القابل للدهن والخبز الأبيض

الجبن المصنع والخبز الأبيض من أكثر الأطعمة انتشارًا في اللانش بوكس.
لكن هذه المنتجات غالبًا منزوعة القيمة الغذائية، فهي تحتوي على دقيق مكرر ودهون نباتية مهدرجة، وتفتقر للألياف والفيتامينات.
النتيجة؟ شعور سريع بالجوع، وزيادة في الوزن، وإدمان على الأطعمة الخفيفة غير المفيدة.

بدلًا من ذلك، يمكن استبدالها بخبز الحبوب الكاملة وجبن طبيعي خالٍ من الإضافات.

البدائل الذكية للانش بوكس الصحي

ليس المطلوب أن تحرمي طفلك من الأطعمة التي يحبها، بل أن تقدّمي له بدائل أكثر ذكاءً:

ساندويتش من خبز القمح الكامل مع شريحة دجاج مشوي أو تونة طبيعية.

قطع فواكه طازجة أو مجففة بدون سكر مضاف.

مكعبات جبن طبيعي مع خيار أو طماطم صغيرة.

زجاجة ماء أو عصير طبيعي محضّر في المنزل بدل العصائر المعلبة.

بهذه الطريقة، يتحول اللانش بوكس من مصدر خطر إلى وسيلة لبناء عادات غذائية سليمة تدوم مدى الحياة

دور الأم في تشكيل وعي الطفل الغذائي

يقلّد الطفل ما يراه أكثر مما يسمعه، لذا من المهم أن يرى والديه يختاران أطعمة صحية أيضًا.
احكي له بلغة بسيطة عن فائدة كل نوع طعام وكيف يساعده على أن يكون قويًا ونشيطًا وذكيًا.
الموضوع ليس مجرد تغذية، بل تربية على الوعي والمسؤولية الصحية منذ الصغر.

