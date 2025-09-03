أسيل عمران تكشف أسرار و كواليس شخصيتها في فيلم ضي.. فيديو

تألقت الفنانة أسيل عمران في فيلم ضي، الذي يعرض حالياً في دور السينما.

وقالت أسيل عمران في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري: “أجسد شخصية أبلة صابرين مدرسة موسيقى تؤمن بموهبة ضي و تساعده في تحقيق حلمه”.

وأضافت اسيل عمران: “اترميت في النيل و اضربت كثير في الفيلم و لا اعتمد علي الميك اب انا ممثلة مش عارضة أزياء لازم كل شخصية تتقدم تبقي حقيقية وتناسب شكل الشخصية”.

وتابعت أسيل عمران: "فيلم ضي اتعرض في العديد من المهرجانات العالمية، وكل الفئات بكت و ضحكت مع الفيلم الذي يتناول الكثير من القضايا المهمة".

فيلم ضي

يسلط فيلم "ضي" الضوء على قصة إنسانية مؤثرة للغاية، تتمحور حول قوة الحلم وقدرة الفن على تجاوز المحن والصعوبات في الحياة، ويعكس أجواء الصمود والأمل.

ويشارك في بطولة الفيلم: أسيل عمران، بدر محمد، إسلام مبارك، حنين سعيد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم: الكينج محمد منير، أحمد حلمي، محمد ممدوح وآخرون. من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي



