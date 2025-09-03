قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
فن وثقافة

أسيل عمران تكشف أسرار و كواليس شخصيتها في فيلم ضي.. فيديو

الفنانة أسيل عمران
الفنانة أسيل عمران
أوركيد سامي

تألقت الفنانة أسيل عمران في فيلم ضي، الذي يعرض حالياً في دور السينما.

وقالت أسيل عمران في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري: “أجسد شخصية أبلة صابرين مدرسة موسيقى تؤمن بموهبة ضي و تساعده في تحقيق حلمه”.

وأضافت اسيل عمران: “اترميت في النيل و اضربت كثير في الفيلم و لا اعتمد علي الميك اب انا ممثلة مش عارضة أزياء لازم كل شخصية تتقدم تبقي حقيقية وتناسب شكل الشخصية”.

وتابعت أسيل عمران: "فيلم ضي اتعرض في العديد من المهرجانات العالمية، وكل الفئات بكت و ضحكت مع الفيلم الذي يتناول الكثير من القضايا المهمة".

فيلم ضي

يسلط فيلم "ضي" الضوء على قصة إنسانية مؤثرة للغاية، تتمحور حول قوة الحلم وقدرة الفن على تجاوز المحن والصعوبات في الحياة، ويعكس أجواء الصمود والأمل.

ويشارك في بطولة الفيلم: أسيل عمران، بدر محمد، إسلام مبارك، حنين سعيد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم: الكينج محمد منير، أحمد حلمي، محمد ممدوح وآخرون. من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي


https://youtube.com/shorts/txewlaSRqcY?si=hNCiR3rTKS--LPrH

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

