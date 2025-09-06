أول ظهور إعلامي لـ أحمد سعد وابنته.. تفاصيل

نشرت الإعلامية منى الشاذلي، برومو حلقة أحمد سعد في برنامج “معكم”، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، والتى تشهد أول ظهور مع ابنته التى تشاركه الغناء بالحلقة المقرر عرضها يومي الخميس والجمعة.

وكتبت منى الشاذلي: “الخميس والجمعة، مفاجآت استثنائية وأغاني حصرية في لقاء أحمد سعد مع منى الشاذلي”.

وتظهر ابنة أحمد سعد لأول مرة إعلاميًا، وتغني رفقته في ضيافة منى الشاذلي، وسط ترحاب كبير من الجمهور بالاستوديو، كما تحدثت عن علاقتها به وبأشقائها.

أحمد سعد يتحدث عن ياسمين عبد العزيز

كان الفنان أحمد سعد عن تحدث تعاونه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في عمل جديد.

وقال أحمد سعد، في تصريحات تلفزيونية: “مش هقدر أقول بنعمل إيه جديد لأن مش في إيدي إني أعلن، بس فيه كيميا بيني وبينها جميلة، وهي إنسانة لذيذة وأنا بحبها على المستوى الشخصي والفني”.

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، تظهر فيه مع الفنان أحمد سعد وعلقت على الفيديو قائلة: “قريبًا”.

ولكن بدون التصريح عن تفاصيل العمل الذي يجمعهما إذا كان فيلما، مسلسلا، أم أغنية.