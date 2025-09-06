أحمد خالد صالح: المنصات ساعدت الدراما على الخروج من القالب القديم.. خاص

كشف الفنان أحمد خالد صالح عن مدى تأثير المنصات فى وجود الأعمال القصيرة مثل مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” الذى يتضمن 7 حكايات.

وقال أحمد خالد صالح فى تصريح خاص لـ صدى البلد : "أكيد.. فتحت آفاق جديدة مش بس للممثلين، لكن للمخرجين والكتّاب كمان. بقينا بنشوف مواضيع جريئة، وشخصيات غير تقليدية، وإيقاع أسرع.

وأضاف أحمد خالد صالح : "أنا بشوف إن وجود منصات زي Watch It وShahid ساعد الدراما المصرية تخرج من القالب القديم، وتبقى منافسة على مستوى عربي كبير.

تصدر حكاية فلاش باك

تمكنت حكاية فلاش باك، أولى حكايات مسلسل “ ليس كما يبدو”، من تصدر نسب المشاهدة في مصر.

حيث احتلت حكاية فلاش باك المركز الأول ضمن قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر، عبر منصة watch it، بينما احتلت المركز الرابع علي منصة شاهدvip .

حكاية "فلاش باك"، ضمن أحداث مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، والتي تشاركها بطولتها مع النجم أحمد خالد صالح، في تجربة درامية مكونة من خمس حلقات.

يُذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 35 حلقة، ويضم 7 حكايات، كل حكاية تمتد لـ5 حلقات بفريق عمل مستقل.

وتأتي حكاية "فلاش باك" من بطولة أحمد خالد صالح، مريم الجندي، عمرو صالح، وهي من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم الصيف عبر الشاشات والمنصات الرقمية.