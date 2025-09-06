قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اليوم.. اسدال الستار على فعاليات النسخة 82 من مهرجان فينيسيا

الأسد الذهبي
الأسد الذهبي
نجلاء سليمان

تختتم فعاليات الدورة الثانية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، أعرق المهرجانات السينمائية في العالم،اليوم، بعدما أقيم خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 6 سبتمبر.

تميّزت هذه النسخة بثراء عروضها، وحضور نجوم عالميين، إضافةً إلى منافسة قوية على جوائز “الأسد الذهبي” وبقية الجوائز الرسمية.
افتتحت الدورة الحالية من مهرجان فينيسيا بفيلم La Grazia للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو، الذي استُقبل بحفاوة كبيرة، فيما تختتم الفعاليات بعرض فيلم Dog 51 (المعروف أيضًا باسم Chien 51) للمخرج الفرنسي سيدريك جيمينيز.
من أبرز محطات الدورة تكريم المخرِج الألماني الكبير فيرنر هيرتزوج والممثلة الأمريكية الأسطورية كيم نوفاك بجائزة الأسد الذهبي الفخرية عن مجمل أعمالهما، وقد اعتُبر هذا التكريم احتفاءً بمسيرة فنية مؤثرة أثرت السينما العالمية لعقود.


وشهدت المسابقة الرسمية تنافسًا محتدمًا بين عدد من الأفلام القادمة من مختلف القارات، حيث تطرقت موضوعاتها لقضايا إنسانية واجتماعية عميقة.


وينتظر أن تُعلن الليلة أسماء الفائزين بجوائز المهرجان، وعلى رأسها جائزة الأسد الذهبي التي تفتح الطريق أمام أصحابها نحو سباق الأوسكار.

واستقطبت السجادة الحمراء في فينيسيا نخبة من نجوم السينما العالمية، من مخرجين وممثلين ومنتجين، ما جعل من المهرجان منصة بارزة لتبادل الثقافات السينمائية، وعرض الاتجاهات الجديدة في صناعة الأفلام.


ومن أبرز النجوم الذين مروا على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا حضرت جوليا روبرتس، جورج كلوني، إيما ستون، دواين جونسون، كيت بلانشيت وغيرهم.

مهرجان فينيسيا ختام مهرجان فينيسيا الأسد الذهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

ترشيحاتنا

مصر تدرب كوادر 13 دولة أفريقية للقضاء على فيروس سي

منارة أمل للقارة السمراء ..مصر تدرب كوادر 13 دولة أفريقية للقضاء على فيروس سي

رجل الأعمال ايمن الجميل

أيمن الجميل: زيادة الصادرات 19% مؤشر لنجاح السياسات الزراعية والصناعية وجذب الاستثمارات

نقابة السياحيين

السياحيين تطلق مبادرة أنت مصر مع اقتراب افتتاح المتحف الكبير

بالصور

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. افتتاح معرضي «أهلاً مدارس» أمام مستشفى المبرة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد