اليوم.. اسدال الستار على فعاليات النسخة 82 من مهرجان فينيسيا

تختتم فعاليات الدورة الثانية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، أعرق المهرجانات السينمائية في العالم،اليوم، بعدما أقيم خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 6 سبتمبر.

تميّزت هذه النسخة بثراء عروضها، وحضور نجوم عالميين، إضافةً إلى منافسة قوية على جوائز “الأسد الذهبي” وبقية الجوائز الرسمية.

افتتحت الدورة الحالية من مهرجان فينيسيا بفيلم La Grazia للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو، الذي استُقبل بحفاوة كبيرة، فيما تختتم الفعاليات بعرض فيلم Dog 51 (المعروف أيضًا باسم Chien 51) للمخرج الفرنسي سيدريك جيمينيز.

من أبرز محطات الدورة تكريم المخرِج الألماني الكبير فيرنر هيرتزوج والممثلة الأمريكية الأسطورية كيم نوفاك بجائزة الأسد الذهبي الفخرية عن مجمل أعمالهما، وقد اعتُبر هذا التكريم احتفاءً بمسيرة فنية مؤثرة أثرت السينما العالمية لعقود.



وشهدت المسابقة الرسمية تنافسًا محتدمًا بين عدد من الأفلام القادمة من مختلف القارات، حيث تطرقت موضوعاتها لقضايا إنسانية واجتماعية عميقة.



وينتظر أن تُعلن الليلة أسماء الفائزين بجوائز المهرجان، وعلى رأسها جائزة الأسد الذهبي التي تفتح الطريق أمام أصحابها نحو سباق الأوسكار.

واستقطبت السجادة الحمراء في فينيسيا نخبة من نجوم السينما العالمية، من مخرجين وممثلين ومنتجين، ما جعل من المهرجان منصة بارزة لتبادل الثقافات السينمائية، وعرض الاتجاهات الجديدة في صناعة الأفلام.



ومن أبرز النجوم الذين مروا على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا حضرت جوليا روبرتس، جورج كلوني، إيما ستون، دواين جونسون، كيت بلانشيت وغيرهم.