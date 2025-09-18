قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
مدبولي: تالجو جريفولز وسيمنز جاميسا نماذج ناجحة للشراكة بين مصر وإسبانيا
التعليم العالي: فتح التقديم لطلاب المدارس التطبيقية للقبول بالجامعات التكنولوجية
دعم أمريكي ورفض إسرائيلي.. تفاصيل خطة توني بلير لما بعد الحرب على غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فيديو جراف

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

فارس حميدة
فارس حميدة

أعلن مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة، عن عودته للغناء بألبوم جديد، يحمل اسم «أحِنُّ»، كشف تفاصيله لمتابعيه عبر السوشيال ميديا. 

وكشف، فارس حميدة، موعد طرح أغاني ألبومه، والتي تأتي بهذه التواريخ: 

  • النفسية بعافية - 18 سبتمبر
  • سأهديكي حبي - 19 سبتمبر 
  • لبيك ربي - 25 سبتمبر 
  • حدثني - 26 سبتمبر 
  • الطيبون - 2 أكتوبر 
  • سيدي سيدي - 3 أكتوبر 
  • أحِنُّ - 10 أكتوبر 

كان فارس حميدة، قدم في طفولته أغنية “مفيش صاحب بيتصاحب”، التي أحدثت انتشارًا واسعًا قبل نحو 9 سنوات، ولكنه فاجئ الجميع باعتزاله الغناء قبل عامين.

وفي شهر يوليو 2022، تحول مغني المهرجانات الشاب فارس حميدة، الذي شارك في مهرجان "مفيش صاحب يتصاحب"، إلى الابتهالات والتواشيح الدينية.

الغناء اعتزال الغناء فارس حميدة

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

محافظ أسيوط يشهد مبادرة "إيد واحدة" لتعزيز تكامل التعليم العام والخاص بمدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات

محافظ أسيوط يشهد مبادرة "إيد واحدة" لتعزيز تكامل التعليم العام والخاص

محافظ الغربية

قلعة الغزل والنسيج.. منسوجات المحلة الكبرى تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو

الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك إسبانيا

أستاذ قانون دولي: إسبانيا تبعث برسالة سياسية قوية بدعم مصر ورفض مساندة إسرائيل

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المتهمين

بيع الكيف في الشارع.. الداخلية تضبط تجار دولاب مخدرات بالقليوبية

السيارة

ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

