النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

أعلن مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة، عن عودته للغناء بألبوم جديد، يحمل اسم «أحِنُّ»، كشف تفاصيله لمتابعيه عبر السوشيال ميديا.

وكشف، فارس حميدة، موعد طرح أغاني ألبومه، والتي تأتي بهذه التواريخ:

النفسية بعافية - 18 سبتمبر

سأهديكي حبي - 19 سبتمبر

لبيك ربي - 25 سبتمبر

حدثني - 26 سبتمبر

الطيبون - 2 أكتوبر

سيدي سيدي - 3 أكتوبر

أحِنُّ - 10 أكتوبر

كان فارس حميدة، قدم في طفولته أغنية “مفيش صاحب بيتصاحب”، التي أحدثت انتشارًا واسعًا قبل نحو 9 سنوات، ولكنه فاجئ الجميع باعتزاله الغناء قبل عامين.

وفي شهر يوليو 2022، تحول مغني المهرجانات الشاب فارس حميدة، الذي شارك في مهرجان "مفيش صاحب يتصاحب"، إلى الابتهالات والتواشيح الدينية.

https://www.facebook.com/share/v/1JSyFbru7r/?mibextid=wwXIfr