مش مسامحك بسبب الظلم.. مسلم: أنا ومراتي بنموت ياريت تدعولنا

كشف مسلم مطرب المهرجانات، عن تعرضه لوعكة صحية من جديد، وزوجته بعد أيام من زواجهم.

وكتب مسلم عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام: “حسبي الله ونعم الوكيل ما يرضي ربنا الصبح يتسد ليا شريان في القلب وبليل أنا ومراتي بنموت ياريت تدعولنا أنا حرفيا شوفت الموت الصبح”.

وتابع: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد سبب في مرضنا محدش همه زعل الانسان ولا بينام بليل عامل ازاي بسبب ناس ظالمة كتير وانتوا عارفين كويس هما مين والله ما مسامحك يا مصطفى كامل”.

ستوري مسلم على انستجرام

وكانت قد أعلنت زوجة مطرب المهرجانات مسلم، عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، والتي استدعت نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، وذلك بعد ساعات قليلة من تعرضها هي أيضا بأزمة صحية واحتجازها في المستشفى.

مطرب المهرجانات مسلم يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

ونشرت يارا محمد زوجة مطرب المهرجانات مسلم، صورة له من داخل المستشفى على جهاز الأكسجين عبر عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام مع رسالةً مؤثرة تطلب فيها الدعاء لزوجها.

وكتبت يارا: «لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا بالليل وهو يتعب، أصحى ألاقيه بالشكل ده.. لا اعتراض على قضاء ربنا، بس والله إحنا تعبنا، ادعوا لمسلم عشان تعبان أوي، وقلبي وجعني عليه.. إحنا ما لناش غير بعض، وإحنا الاتنين تعبنا جدا.. يقال إن دعاء أربعين شخصا غريبا لقضاء الحاجة مستجاب، فأرجو منكم الدعاء له بالشفاء العاجل وفك الكرب».

تفاصيل الأزمة الصحية لزوجة المطرب مسلم

جاء نقل مطرب المهرجانات مسلم إلى المستشفى، بعد أقل من 24 من مرض زوجته يارا محمد، ونقلها هي الأخرى إلى المستشفى، حيث طالب الجمهور بالدعاء لها، قائلا: «ربنا يشيل عنك ويشفيكي ويبعد عنك عين أي حد وحش مش حابب لينا الخير ربنا يحفظك ليا».