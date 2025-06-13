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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نشرة الفن| أبرز نجوم فرح منة القيعي ويوسف حشيش.. وجوائز فيلم هابي بيرث داي في مهرجان تريبكا

منة القيعي ويوسف حشيش
منة القيعي ويوسف حشيش
قسم الفن

نشر قسم الفن عدد من الأخبار خلال الساعات الماضية أبرزها: 

ياسمين عبد العزيز والعسيلي في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حضور حفل زفاف منة عدلي القيعي ويوسف حشيش الذي يقام حاليا في إحدى فنادق القاهرة بحضور عدد من مشاهير الفن والرياضة.

حماقي وبوسي وأحمد سعد.. أشهر المطربين في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش

وغنى الفنان محمود العسيلي في حفل زفاف منة القيعي كما حضرت المذيعة رضوى الشربيني والفنان أشرف زكي والفنانة منة شلبي ودنيا سامي وغيرهم.

مهرجان كان السينمائي الدولي.. موعد انطلاق الدورة 79

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن موعد انعقاد الدورة الـ79، التي ستُقام في الفترة من 12 إلى 23 مايو 2026، لتواصل بذلك التقاليد السنوية لأحد أعرق وأهم المهرجانات السينمائية في العالم.

الأحد.. بدء عرض مسلسل مطعم الحبايب على MBC مصر

تبدأ قناة MBC مصر عرض المسلسل الكوميدي الجديد “مطعم الحبايب” مساء الأحد المقبل، بعد النجاح الجماهيري الذي حققه عند طرحه على منصة “شاهد” الرقمية.

 

فوز الفيلم المصري هابي بيرث داي بثلاث جوائز بمهرجان تريبيكا السينمائي

كشف المخرج محمد دياب عن فوز الفيلم المصري "هابي بيرث داي" بثلاث جوائز كبرى ضمن فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي الدولي لعام 2025.

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