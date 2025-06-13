مهرجان كان السينمائي الدولي.. موعد انطلاق الدورة 79

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن موعد انعقاد الدورة الـ79، التي ستُقام في الفترة من 12 إلى 23 مايو 2026، لتواصل بذلك التقاليد السنوية لأحد أعرق وأهم المهرجانات السينمائية في العالم.

ستحتضن مدينة كان الواقعة على الريفييرا الفرنسية مجددًا فعاليات المهرجان في قصر المهرجانات والمؤتمرات (Palais des Festivals)، المطل على كورنيش “لا كروازيت”، الذي يستقبل سنويًا أكثر من 200 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، بينهم مخرجون، نجوم سينما، منتجون، نقاد، وصحفيون.

من المتوقع أن يشهد مهرجان كان 2026 عرض مجموعة من أبرز الأفلام المنتظرة على الساحة العالمية، إلى جانب الكشف عن مواهب جديدة، وأفلام مستقلة تنافس بقوة على جائزة السعفة الذهبية (Palme d’Or)، وهي أرفع جوائز المهرجان، التي لطالما مثلت جواز مرور إلى الأوسكار والعالمية.

تتضمن فعاليات المهرجان مسابقات رسمية وغير رسمية، تشمل: المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، نظرة ما (Un Certain Regard)، أسبوع النقاد، أسبوع المخرجين.

لم تُكشف بعد أسماء الأفلام المشاركة أو لجنة التحكيم، والتي يُتوقّع إعلانها خلال شهر أبريل 2026، كما سيتم فتح باب التقديم للاعتمادات الصحفية والمهنية في الأشهر الأولى من العام نفسه.



شهدت الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، التي أُقيمت في الفترة من 14 إلى 25 مايو 2025، عرضًا قويًا ومشحونًا سياسيًا من أبرز أفلام العالم.



حصد المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي جائزة السعفة الذهبية عن فيلمه “مجرد حادث”, في عودة تاريخية إلى كان بعد سنوات من القيود المفروضة على سفره.



أما الجائزة الكبرى (Grand Prix)، فقد ذهبت إلى المخرج النرويجي يواكيم تريير عن فيلمه العاطفي “sentimental value”، بينما اقتسم كل من أوليفييه لاكس وماشيا شيلينسكي جائزة لجنة التحكيم عن فيلميهما Sirât وSound of Falling.