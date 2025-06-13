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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فوز الفيلم المصري هابي بيرث داي بثلاث جوائز بمهرجان تريبيكا السينمائي

جوائز الفيلم
جوائز الفيلم
قسم الفن

كشف المخرج محمد دياب عن فوز الفيلم المصري "هابي بيرث داي" بثلاث جوائز كبرى ضمن فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي الدولي لعام 2025.


 

وكتب المخرج محمد دياب عبر فيسبوك جوائز الفيلم المصري وهي: جائزة أفضل فيلم دولي، جائزة أفضل سيناريو دولي، وجائزة أفضل مخرجة.

وشكر محمد دياب العاملين في الفيلم قائلا:"شكرا لكل من شارك في صناعه الفيلم في كل قسم، الجوايز دي ليكوا. و شكرا  للممثلين الرائعين و بالأخص، نيللي كريم حنان مطاوع، حنان يوسف، شريف سلامه، تايسون، علي صبحي، حازم ايهاب، جهاد حسام الدين، خديجه احمد، فارس عمر وبطله الفيلم الصغيره ضحي رمضان.

وأضاف: شكرا للمنتجين و الأصدقاء احمد بدوي، احمد عباس و داتاري تيرنر و جيمي فوكس، وشكرا كبيره قوي للمنتج و صديق العمر أحمد دسوقي اللي آمن بالفيلم من اول ما كان فكره و خاطر و ضحي عشانه بالكتير".  

الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر وإخراج سارة جوهر في أولى أعمالهم المشتركة بعد نجاحهم في المسلسل العالمي MoonKnight.


يروي الفيلم قصة تجربة إنسانية عاشتها مخرجة العمل في طفولتها وتستعرض براءة الطفولة وسط تعقيدات المجتمع الحديث.

يشارك في بطولة الفيلم كلم من نيللي كريم، وحنان مطاوع، دعاء رمضان، حنان يوسف، شريف سلامة، علي صبحي، جهاد حسام الدين، حازم إيهاب وغيرهم.

هابي بيرث داي مهرجان تروبيكا محمد دياب

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