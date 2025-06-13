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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يعرض 29 يونيو.. شاهد الإعلان الرسمي لمسلسل "مملكة الحرير"

مملكة الحرير
مملكة الحرير
نجلاء سليمان

كشفت منصة يانغو بلاي عن الإعلان الرسمي لأحدث مسلسلاته "مملكة الحرير"، والذي يُعرض حصرياً ابتداءً من 29 يونيو. 

المسلسل من بطولة النجوم كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، محمود البزاوي، ووليد فواز.

يكشف الإعلان الرسمي عن صراع يجمع بين كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، وأحمد غزي في مواجهة مصيرية داخل أسوار "مملكة الحرير". 

ثلاثة أشقاء يلتقون مجددًا بعد أن افترقوا وهم صغار حيث يسعى كلٌّ منهم لإثبات قوّته والسيطرة على المملكة. وفي الوقت ذاته، يخوض كلٌّ منهم صراعًا منفردًا ضد عمّهم الذى يقوم بدوره عمرو عبدالجليل الذي يخطط للتخلص منهم جميعًا. 

ومع احتدام الصراع على العرش، تتصاعد المعارك وتتكاثر التضحيات في سبيل إنقاذ المملكة واستعادة ما يعتقد كلٌّ منهم أنه حقه المشروع.

المسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي و "كونكر"، ويعد المشاهدين بمغامرات مليئة بالأكشن والإثارة، إلى جانب سرد مشوّق يحمل في طياته صراعات عائلية معقّدة وتحولات درامية قوية، ضمن حبكة غامضة تتكشف أسرارها تدريجياً مع تصاعد الأحداث، في عمل يقدّم تجربة بصرية ودرامية استثنائية للجمهور.

وقد صرّح بيتر ميمي عن العمل قائلاً: "أنا أول مرة في حياتي اعمل مسلسل فيه كمية الشر ده .. كل شر في البني آدم موجود في شخصية من الشخصيات، كل انسان فينا اتولد في أحسن صورة و مع الطريق اتلوث بالدنيا شبه شخصيات المسلسل على مدار الدراما و تسلسل الأحداث ... بعتبره من أكثر الأعمال اللي راضي عنها لغاية دلوقتي على مستوى الكتابة و التنفيذ و ضخامة الإنتاج .. عالم سحري في مملكة موجودة جوه كل إنسان.. مملكة الحرير، ويسعدني أن تُعرض هذه التجربة حصريًا على تطبيق يانغو بلاي، الذي يتيح لنا الوصول إلى جمهور واسع في المنطقة". 

يتكوّن المسلسل من 10 حلقات، بدءًا من 29 يونيو، مما يمنح المشاهدين وقتًا للتفاعل مع الأحداث والتشويق المستمر حتى نهاية الموسم.

مملكة الحرير يانغو بلاي كريم عبد العزيز

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