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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد فيديو الاستغاثة الصادم .. طلاق شيماء سعيد من إسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي وزوجته
اسماعيل الليثي وزوجته
تقى الجيزاوي

أعلنت خبيرة التجميل شيماء سعيد انفصالها عن زوجها المطرب إسماعيل الليثي خلال الساعات الماضية ، وذلك بعد أزمتهما الأخيرة بعد ان تعدى عليها بالضرب كما صرحت فى فيديو لها عبر تيكتوك.

طلاق شيماء سعيد وإسماعيل الليثي 

وقالت شيماء سعيد فى فيديو عبر حسابها على تيكتوك، انها بالفعل انفصلت عن زوجها إسماعيل الليثي وانها فقط تنهي الإجراءات القانونية الأخيرة ليحدث الموضوع بشكل رسمي ، مشيرة أنها عادت لمنزلها مجددًا رفقة بناتها .

وأضافت شيماء سعيد، معلقة: “احنا اتعملنا أسحار كتير عشان نسيب بعض وهو ضربني ضرب هيستيري وانا مش عايزة رجالة تانى فى حياتي خالص”.

وكانت ظهرت  شيماء سعيد خلال الأيام الماضية زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي وهى فى حالة انهيار من خلال فيديو عبر حسابها على تيك توك بعد أن ضربها زوجها ضرب مبرح حسب وصفها وسرق الذهب الخاص بها وأموالها ومفتاح سيارتها.

شيماء سعيد تستغيث من زوجها إسماعيل الليثي:

 وقالت شيماء سعيد ، معلقة: “صحيت لقيته واخد بناتي وسارق فلوسي ودهبي أنا مستحملة ١٠ سنين وبيكلم بنات عليا عايزة حد يلحقني ”.

وفاة نجل إسماعيل الليثي

وفى شهر سبتمبر الماضي، أعلن إسماعيل الليثي عن وفاة نجله رضا بعد ان سقط من البلكونة وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ابني وابن عمري في ذمة الله»

وكتب مطرب المهرجانات حمو بيكا من خلال حسابه على موقع فيسبوك ، إنا لله وإنا إليه راجعون .. رضا ابن النجم إسماعيل الليثي في ذمة الله ربنا يرحمك يا رب ويصبر اهلك يا رب.

من هو إسماعيل الليثي؟

وإسماعيل الليثي هو مطرب شعبي قدم العديد من الأغاني الناجحة ، وفى أحد اللقاءات، قال الليثي إن النجاح الذي حققه جاء بفضل دعوات والدته وجدته ومساندة أهله في إمبابة، مضيفا:" كنت بغني على طول منذ صغري، وجدتي دخلتني مركز شباب إمبابة ودخلت مسابقة وحصلت على المركز الأول، ثم ذهبت لدار الأوبرا المصرية لدى المايسترو سليم سحاب، وعلمني الكثير، وذلك عندما كان عمري سبع سنوات.

شيماء سعيد إسماعيل الليثي وفاة رضا اسماعيل الليثي

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