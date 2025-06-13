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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد إعلان ارتباطهما بشكل غير مباشر.. من هو ياسين رشدي حبيب نور عمرو دياب؟

نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي
تقى الجيزاوي

أعلنت نور دياب ابنة المطرب عمرو دياب، ارتباطها عاطفيا بشكل غير مباشر بمصمم الرقص والمدرب ياسين رشدي، بعد أن هنأها برسالة شديدة الرومانسية خلال عيد ميلادها منذ أيام، مما آثار الجدل حول ارتباطهما بجانب ظهورهما المتكرر بشكل مستمر عبر مواقع التواصل  الاجتماعي .


وفى هذا السياق، نشر ياسين رشدي، مقطع فيديو عبر صفحته على انستجرام، وهو يرقص بصحبة نور دياب، على أغنية الهضبة عمرو دياب 'صدقني خلاص'، والتي قدمها بصوته تعبيرًا عن حبه لها، وهنأئها بعيد ميلادها قائلاً: 'كل يوم معك هو شيء ممتن له، لكن اليوم مميز للغاية.

وأضاف قائلاً: 'أنتِ جميلة من الداخل والخارج، لطيفة للغاية، ناعمة، ومليئة بذلك السحر اللطيف النادر، الذي لا تمتلكه إلا الأرواح الحقيقية النقية تتألقين دون عناء، برشاقة في حركتكِ، بجمال في كل نظرة، عيناكِ تقولان الكثير، وابتسامتكِ تجعل كل شيء يبدو أفضل'.

وأكمل رشدي، قائلاً: 'بدأنا بالموسيقى والرقص والأحلام فقط، والآن بنينا شيئًا حقيقيًا معًا، رؤيتنا ننمو جنبًا إلى جنب، نعمل على أهدافنا ونستمتع بالأشياء الصغيرة، هذا يعني لي كل شيء ابتسامتكِ تهدئني، وجودكِ يمنحني السلام، وضحكتكِ كالموسيقى، رأيتكِ تُضيئين كل مكان نذهب إليه دون أن ندري'.

واختتم رسالته: “شكرًا لكِ على كونكِ صادقة ورائعة، إلى المزيد من الرقصات، المزيد من الأحلام، والمزيد من الأيام الجميلة معًا، أحبكِ”.

من هو ياسين رشدي 

ياسين رشدي هو شاب مصري بدأ فى عدة اعمال درامية ابرزها “تين شوكي” والحاج اكسلانس.

ويمتلك ياسين شغفا خاص بفن الباتشتا وهى رقصة رومانسية متواجدة فى جمهورية الدومينيكان.


 

نور عمرو دياب ارتباط نور عمرو دياب ياسين رشدي

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