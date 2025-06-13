الأحد.. بدء عرض مسلسل مطعم الحبايب على MBC مصر

تبدأ قناة MBC مصر عرض المسلسل الكوميدي الجديد “مطعم الحبايب” مساء الأحد المقبل، بعد النجاح الجماهيري الذي حققه عند طرحه على منصة “شاهد” الرقمية.

ويأتي عرض المسلسل استجابةً للإقبال الكبير الذي لاقاه عبر المنصة، وهو يجمع بين الكوميديا العائلية والمواقف الطريفة في عالم الطهي والمنافسة بين المطاعم.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي داخل مطعم شعبي يعود ملكيته لعائلة “أبو المجد”، الذي يقرر إعادة افتتاحه بعد سنوات من الغلق.



يواجه “أبو المجد” وفريقه العديد من التحديات لإعادة اسم المطعم إلى مكانته، في ظل منافسة شرسة من المطاعم المجاورة، ومواقف يومية مليئة بالطرائف والمفارقات.

يتخلل القصة عنصر مفاجئ يتمثل في اكتشاف “ديدي” ابنة أبو المجد كتابًا قديمًا لوصفات سحرية، ما يضيف لمسة خيالية إلى الأحداث ويقلب يوميات المطعم رأسًا على عقب.

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم، أبرزهم:بيومي فؤاد، أحمد مالك، هدى المفتي، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، انتصار، عايدة رياض، ومحمود البزاوي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف مثل عبير صبري.

المسلسل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، وإخراج عصام عبدالحميد، ومن إنتاج عبدالله أبو الفتوح.

يتكوّن المسلسل من 12 حلقة فقط، وكان قد تم طرحه لأول مرة عبر منصة “شاهد VIP” في أكتوبر الماضي، حيث حقق نسب مشاهدة عالية وتفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.