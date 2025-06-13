حماقي وبوسي وأحمد سعد.. أشهر المطربين في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حضور حفل زفاف منة عدلي القيعي ويوسف حشيش الذي يقام حاليا في إحدى فنادق القاهرة بحضور عدد من مشاهير الفن والرياضة.

وغنى الفنان محمود العسيلي في حفل زفاف منة القيعي كما حضرت المذيعة رضوى الشربيني والفنان أشرف زكي والفنانة منة شلبي ودنيا سامي وغيرهم.

كما أحيا الحفل كل من الفنان محمد حماقي وأحمد سعد وبوسي وحضرت الفنانة بدرية طلبة وفيدرا ونور النبوي وعدد كبير من نجوم الفن والغناء.



منّة عدلي القيعي كتبت العديد من الأغاني الشهيرة والناجحة خلال السنوات الماضية منها "بنت أبويا" “الغزالة رايقة”، “اليوم الحلو”، و”قلبي يا محتاس” وصاحبي صاحبي وغيرهم.

أما يوسف حشيش فهو ممثل شاب ظهر مؤخرًا في أعمال مثل “الحشاشين” و“صفحة بيضا”، ويُعد واحدًا من أبرز الوجوه الصاعدة وبلوجر شهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقد عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش، منذ أيام في حفل بالأهل والمقربين، وتألّق الحضور الفني من بينهم ياسمين عبد‑العزيز ومحمود العسيلي، في ساعة نقاء تجمع الحب والكلمة والفن.