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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريم عبد العزيز: أتمنى العمل مع ياسمين عبد العزيز.. والفنانة ترد

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
يمنى عبد الظاهر

قال كريم عبد العزيز إنه يتمنى التعاون مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في عمل فني، مؤكدًا على قوة العلاقة التي تربط بينهما على المستوى الشخصي والمهني.

وأضاف كريم عبد العزيز في تصريحات إعلامية: "أتمنى أشتغل مع ياسمين عبد العزيز، دي أختي وصاحبتي وبينّا عشرة عمر".

وردت ياسمين على تصريحات كريم عبدالعزيز عبر خاصية القصص القصيرة على “إنستجرام” قائلة: "أخويا وحبيبي وعشرة السنين، يا ريت يا كيمو".

أبطال وقصة فيلم المشروع X

فيلم المشروع X بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد، ومصطفى غريب، من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

ويجمع الفيلم بين الدراما التاريخية والإثارة والتشويق، من خلال قصة عالم مصريات ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر.

ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام، حيث تم تصويره فى أكثر من دولة ما بين مصر، تركيا، إسبانيا وإيطاليا.

وكشف الناقد الفني طارق الشناوي عن رأيه في فيلم “المشروع x ” الذي يعرض حابيا فى موسم عيد الأضحي ويقوم ببطولته كريم عبد العزيز وياسمين صبري. 

وقال الشناوي فى لقاء ببرنامج et بالعربي: "الفيلم ده.. كريم عبدالعزيز ليس في أفضل حالاته".

كما هاجم الشناوي الفنانة ياسمين صبري قائلا :"يعني ممكن تكون اتعلمت فسبة، لكن الأهم من الفسبة تتعلم التمثيل".

كريم عبدالعزيز ياسمين عبدالعزيز فيلم المشروع X ومصطفى غريب الناقد الفني طارق الشناوي ياسمين صبري

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