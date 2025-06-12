كريم عبد العزيز يصل بـ المشروع x لـ 100 مليون جنيه

اقترب الفنان كريم عبد العزيز بفيلمه المشروع x من تحقيق رقما قياسيا جديدا في شباك تذاكر السينما المصرية.

وحقق الفيلم مع نهاية الأسبوع الثالث لعرضه 100 مليون جنيه وهو مايشير إلي إقترابه من تحقيق رقما جديدا في شباك التذاكر المصري.



الفيلم ينضم إلى سلسلة أفلام كريم عبد العزيز التي تتصدر قائمة الأعلي في تاريخ السينما مثل الفيل الأزرق وكيرة والجن وبيت الروبي وغيرها.



خبراء التوزيع السينمائي، أكدوا أن المشروع x يشكل ظاهرة سينمائية جديدة بسبب تقنيات التصوير التي إستخدمت في تنفيذه وبأماكن التصوير التي جرت بالعديد من الدول مما يضع الفيلم ضمن فئة الأفلام الأضخم إنتاجا في السنوات الأخيرة.



وأشاروا إلى أنه يشير إلي الثقة المتبادلة بين كريم عبد العزيز وجمهوره الذي توافد على مشاهدة الفيلم رغم أن قصته ومضمونه تختلف تماما عن الألوان السينمائية المفضلة لجمهور العيد.

ولفت خبراء التوزيع إلى أن تواجد المشروع x ضمن أفلام عيد الأضحي ساهم في إحداث حالة توازن في شباك التذاكر وحافظ علي الإقبال الجماهيري بعد إقتصار الموسم علي فيلمين جديدين فقط .

الفيلم يتصدر أيضا شباك التذاكر في دول الخليج العربي متجاوزا الأفلام العربية والأجنبية المعروضة بجانبه منذ بداية عرضه مع الأيام الأولي لعيد الأضحي المبارك .

يشار إلى أن المشروع x تأليف وإخراج بيتر ميمي وسيناريو أحمد حسني وبطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري وإياد نصار وهنا الزاهد وأحمد غزي وعصام السقا وتتناول أحداثه حول عالم أثار يعمل علي مشروع متعلق بالطاقة في غرفة سرية بالهرم الأكبر ويدخل في صراع مع منظمة دولية غامضة تحاول إخفاء المعلومات التي يبحث عنها .