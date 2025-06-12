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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خوّافين أوي في الموضوع دا| ماجد الكدواني يكشف سرًا فنيًا يجمعه بـ كريم عبد العزيز

ماجد الكدواني مع معتز التوني
ماجد الكدواني مع معتز التوني
تقى الجيزاوي

حل الفنان ماجد الكدواني ضيفا على برنامج “فضفضت اوي” تقديم المخرج معتز التوني المذاع على منصة watch it ، وتحدث عن سبب بعده عن الكوميديا وكواليس مسلسله “موضوع عائلي” واتفاقه مع الفنان كريم عبد  العزيز بعد أعمالهما الكوميدية التى قدماها سويا وحققت نجاحا كبيرا.

ماجد الكدواني يكشف عن سر بينه وبين كريم عبد العزيز 

وتحدث ماجد الكدواني خلال اللقاء عن كواليس فيلم نادى الرجال السري  بمشاركة الفنان كريم عبد العزيز وانه كان متخوف من إلقاء الإيفهات ، قائلا: انه يعتبر نفسه هو وكريم عبد العزيز جبناء كوميديا انه يخاف من التجويد السخيف فى الافيهات.

وعن كواليس فيلم حرامية فى كي جي٢ ، قال ماجد الكدواني معلقا: “أنا وكريم عبد العزيز اتفقنا ان احنا هنمثل وهنستخبي فى الشخصية ”.

ماجد الكدواني يكشف عن سبب ندمه فى المشاركة بفيلم “جاي فى السريع”

وتحدث ماجد الكدواني عن اكثر عمل شعر بالندم بعد المشاركة فيه وهو فيلم “جاي فى السريع” ، مشيرا ان الفيلم لم يحالف توقعاته بشكل قوي معلقا: “انا اضايقت منه شوية وكنت وقتها قليل الخبرة شوية بس الفيلم عايش لحد دلوقتي فى البيوت”.

واستكمل ماجد الكدواني: ان مجدي الهواري عرض عليه فيلم العيال هربت وحقق نجاحا كبيرا ، حتى فوجيء بتواصل معه من المنتج أحمد السبكي وهو التعامل الأول بينهما وتواصل معه ليعرض عليه فيلم “كباريه” ورفض الدور فى الأول لكن بعد ان اطلع على السيناريو انبهر بالدور وقرر ان يوافق عليه.

مشاركة ماجد الكدواني فى موضوع عائلى 

من ناحية أخرى قال الفنان ماجد الكدواني إنه فخور بالمُشاركة في مسلسل "موضوع عائلي" من موسمه الأول، وصولا إلى الثالث، مؤكدا أن شخصية "إبراهيم" قريبه منه، وأنه بالفعل يعشق المطبخ، وأحيانا يقوم بالطبخ فى منزله برفقة ابنه، ولكثرة تعلقهم بالعمل في الواقع؛ ابنته أصبحت مرتبطة بشخصية "إبراهيم المُحمدي" لدرجة أنها تُناديه بـ"إبراهيم" في المنزل.

ويضيف الكدواني، في تصريحات صحفية، أن هناك مسؤولية كبيرة يحملها على عاتقه هو وفريق العمل، تدفعهم إلى تقديم عمل يتوجه إلى العائلة، فالمُسلسل وصل إلى أجيال متعددة من المُشاهدين في العالم العربي، خصوصا الأطفال، وهو ما يُحملهم مزيدا من المسؤولية، مرجعا النجاح في الوقت نفسه إلى الصدق في الأحداث وتفاعل الجمهور وثقته فيما يتم تقديمه.

ويؤكد الكدواني، أن المسلسل أعاده إلى الدراما التلفزيونية مرة أخرى، بالإضافة إلى أنه أفرز نجوماً ووضعهم في دائرة الضوء، وهو ما يُحسب للمخرج أحمد الجندي والمُنتج أحمد الجنايني، مشددا على انه مُتفائل بهذا الموسم، بعد انضمام شخصيات جديدة إليه ستمثل إضافة للأحداث التي تأخذ منحى مُختلفاً مع الاحتفاظ بالطابع العائلي للحلقات ومع التطور العام للشخصيات.

برنامج فضفضت أوى للمخرج معتز التوني

"فضفضت أوى" برنامج مختلف تماماً، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالهم 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبدالعزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف.

ماجد الكدواني اعمال ماجد الكدواني كريم عبد العزيز

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