ماجد الكدواني ضيف معتز التوني فى برنامج فضفضت أوي

يحل النجم ماجد الكدواني ضيف رابع حلقات برنامج فضفضت أوى، الذى يقدمه المخرج معتز التوني، على منصة Watch it الرقمية، أحدث إنتاجاتها الأصلية، غداً الأربعاء، وستحمل الحلقة الكثير من المفاجآت والأسرار عن حياة ماجد الكدواني وبعض المواقف التى جمعته بالمخرج معتز التوني.

برنامج فضفضت أوى للمخرج معتز التوني

"فضفضت أوى" برنامج مختلف تماماً، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالهم 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبدالعزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف.

ومن ضيوف البرنامج أيضاً والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والنقيب أشرف زكي، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

مشاركة ماجد الكدواني فى موضوع عائلى

من ناحية أخرى قال الفنان ماجد الكدواني إنه فخور بالمُشاركة في مسلسل "موضوع عائلي" من موسمه الأول، وصولا إلى الثالث، مؤكدا أن شخصية "إبراهيم" قريبه منه، وأنه بالفعل يعشق المطبخ، وأحيانا يقوم بالطبخ في منزله برفقة ابنه، ولكثرة تعلقهم بالعمل في الواقع؛ ابنته أصبحت مرتبطة بشخصية "إبراهيم المُحمدي" لدرجة أنها تُناديه بـ"إبراهيم" في المنزل.

ويضيف الكدواني، في تصريحات صحفية، أن هناك مسؤولية كبيرة يحملها على عاتقه هو وفريق العمل، تدفعهم إلى تقديم عمل يتوجه إلى العائلة، فالمُسلسل وصل إلى أجيال متعددة من المُشاهدين في العالم العربي، خصوصا الأطفال، وهو ما يُحملهم مزيدا من المسؤولية، مرجعا النجاح في الوقت نفسه إلى الصدق في الأحداث وتفاعل الجمهور وثقته فيما يتم تقديمه.

ويؤكد الكدواني، أن المسلسل أعاده إلى الدراما التلفزيونية مرة أخرى، بالإضافة إلى أنه أفرز نجوماً ووضعهم في دائرة الضوء، وهو ما يُحسب للمخرج أحمد الجندي والمُنتج أحمد الجنايني، مشددا على انه مُتفائل بهذا الموسم، بعد انضمام شخصيات جديدة إليه ستمثل إضافة للأحداث التي تأخذ منحى مُختلفاً مع الاحتفاظ بالطابع العائلي للحلقات ومع التطور العام للشخصيات.

مسلسل موضوع عائلي

"موضوع عائلي" فكرة وإخراج أحمد الجندي، الذي يشارك أيضا في الكتابة إلى جانب محمد عز الدين، وكريم يوسف، سامح جمال، ويشارك في بطولته إلى جانب ماجد الكدواني، كلا من؛ نور، ومحمد شاهين، وطه دسوقي، ورنا رئيس، وسما إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمينا العبد، بالإضافة إلى ظهور خاص لرانيا يوسف.

وتتواصل الأحداث في الموسم الثالث من "موضوع عائلي"، مع "إبراهيم" (ماجد الكدواني) بعد أن تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة، وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.