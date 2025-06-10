قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
بفيديو تشويقي .. تركي آل الشيخ يروّج لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي
كأس العالم للأندية| ريبييرو: مجموعتنا صعبة.. وهدفنا بالمرحلة الأولى تخطي دور المجموعات
مدرب الأهلي يتحدّى إنتر ميامي: لا نخشى ميسي وهدفنا الانتصار
لتسهيل عودة المسافرين.. سكك حديد مصر تُواصل تشغيل القطارات الإضافية حتى 16 يونيو
العثور على جثمان شاب لقى مصرعه في ظروف غامضة بأسوان
زلزال بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر يضرب كاليفورنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماجد الكدواني ضيف معتز التوني فى برنامج فضفضت أوي

ماجد الكدواني مع معتز التوني
ماجد الكدواني مع معتز التوني
أحمد إبراهيم

يحل النجم ماجد الكدواني ضيف رابع حلقات برنامج فضفضت أوى، الذى يقدمه المخرج معتز التوني، على منصة Watch it الرقمية، أحدث إنتاجاتها الأصلية، غداً الأربعاء، وستحمل الحلقة الكثير من المفاجآت والأسرار عن حياة ماجد الكدواني وبعض المواقف التى جمعته بالمخرج معتز التوني.

برنامج فضفضت أوى للمخرج معتز التوني

"فضفضت أوى" برنامج مختلف تماماً، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالهم 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبدالعزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف.

ومن ضيوف البرنامج أيضاً والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والنقيب أشرف زكي، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

مشاركة ماجد الكدواني فى موضوع عائلى 

من ناحية أخرى قال الفنان ماجد الكدواني إنه فخور بالمُشاركة في مسلسل "موضوع عائلي" من موسمه الأول، وصولا إلى الثالث، مؤكدا أن شخصية "إبراهيم" قريبه منه، وأنه بالفعل يعشق المطبخ، وأحيانا يقوم بالطبخ في منزله برفقة ابنه، ولكثرة تعلقهم بالعمل في الواقع؛ ابنته أصبحت مرتبطة بشخصية "إبراهيم المُحمدي" لدرجة أنها تُناديه بـ"إبراهيم" في المنزل.

ويضيف الكدواني، في تصريحات صحفية، أن هناك مسؤولية كبيرة يحملها على عاتقه هو وفريق العمل، تدفعهم إلى تقديم عمل يتوجه إلى العائلة، فالمُسلسل وصل إلى أجيال متعددة من المُشاهدين في العالم العربي، خصوصا الأطفال، وهو ما يُحملهم مزيدا من المسؤولية، مرجعا النجاح في الوقت نفسه إلى الصدق في الأحداث وتفاعل الجمهور وثقته فيما يتم تقديمه.

ويؤكد الكدواني، أن المسلسل أعاده إلى الدراما التلفزيونية مرة أخرى، بالإضافة إلى أنه أفرز نجوماً ووضعهم في دائرة الضوء، وهو ما يُحسب للمخرج أحمد الجندي والمُنتج أحمد الجنايني، مشددا على انه مُتفائل بهذا الموسم، بعد انضمام شخصيات جديدة إليه ستمثل إضافة للأحداث التي تأخذ منحى مُختلفاً مع الاحتفاظ بالطابع العائلي للحلقات ومع التطور العام للشخصيات.

مسلسل موضوع عائلي

"موضوع عائلي" فكرة وإخراج أحمد الجندي، الذي يشارك أيضا في الكتابة إلى جانب محمد عز الدين، وكريم يوسف، سامح جمال، ويشارك في بطولته إلى جانب ماجد الكدواني، كلا من؛ نور، ومحمد شاهين، وطه دسوقي، ورنا رئيس، وسما إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمينا العبد، بالإضافة إلى ظهور خاص لرانيا يوسف.

وتتواصل الأحداث في الموسم الثالث من "موضوع عائلي"، مع "إبراهيم" (ماجد الكدواني) بعد أن تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة، وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.

ماجد الكدواني الفنان ماجد الكدواني معتز التوني المخرج معتز التوني برنامج فضفضت أوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: المذاهب الفقهية كانت موجودة على عهد النبي

أقل عين عندنا في الأرياف

"أقل عين عندنا في الأرياف" أمين الفتوى يعلق على فيديو الحسد المنتشر

بالصور

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

7 مكونات أساسية تجعل مزيل العرق الطبيعي مثل الجاهز.. إليك الطريقة

مزيل عرق
مزيل عرق
مزيل عرق

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد