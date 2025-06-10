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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نوال الزغبي تحيي حفلا غنائيا فى باريس.. 13 يونيو

نوال الزغبي
نوال الزغبي
أحمد إبراهيم

تحيي الفنانة نوال الزغبي حفلا غنائيا فى باريس وذلك يوم 13 يونيو الحالي وسط حضورا جماهيريا كبيرا. 

وتقدم نوال الزغبي مجموعة من الأغانى الشهيرة سواء كانت قديمة أو حديثة.

نوال الزغبي تعلق على أنباء زواج وائل كفوري 

من ناحية أخرى علقت الفنانة نوال الزغبي على أنباء زواج صديقها الفنان وائل كفوري، التي انتشرت مؤخرا. 

وقالت نوال الزغبي، خلال لقاء لها: «والله ما بعرف.. وائل صحيح صديقي لكن ما بعرف ولو الخبر صحيح بقوله مبروك». 

أما عن أمنياتها، فقالت نوال الزغبي إنها تتمنى الصحة، مشيرة إلى أنها تخاف من المرض، لا سيما الأمراض المميتة.

وائل كفوري

ظهر الفنان وائل كفوري، خلال فعالية فنية بمدينة زحلة اللبنانية، كأول ظهور له بعد انتشار أنباء عن زواجه من شانا عبود. 

وظهر وائل كفوري، كعضو لجنة تحكيم في منحة دراسية لعدد من التلاميذ، في مبادرة بمدينة زحلة بدولة لبنان. 

زواج وائل كفوري

علّق الإعلامي اللبناني نيشان على حقيقة زواج الفنان وائل كفوري من سيدة الأعمال اللبنانية شانا عبود، كما تَداوَل خلال الفترة الماضية، وأنهما ينتظران مولودهما الأول، وذلك بعد أن شارك نيشان متابعيه مقطع فيديو ظهر فيه وهو يتلقى باقة من الزهور مرفقة ببطاقة معايدة بأطيب التمنيات له بمناسبة عيد ميلاده، بتوقيع الثنائي وائل كفوري وشانا، ما اعتبره الجمهور تأكيدًا على زواجهما.

وقال نيشان، خلال لقائه مع ET بالعربي، إنه كما تلقى البطاقة، قام بنشرها على السوشيال ميديا، مؤكدًا أنه يتمنى لوائل كفوري كل التوفيق والنجاح، سواء تزوّج أم لا.

وأكمل نيشان قائلًا: "بنبسط لوائل كفوري في كل الحالات، ولو هو حابب يحكي، يحكي. أنا ما أكدت شيء، وأنا فخور بصداقته، ووائل كفوري عامل مجموعة أغاني رائعة".

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