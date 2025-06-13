موعد حفل توزيع جوائز جرامي 2026 والفئات المضافة حديثا

أعلنت أكاديمية التسجيلات الأمريكية عن التفاصيل الرسمية لحفل توزيع جوائز جرامي 2026، الذي يُعدّ الأهم عالميًا في مجال الموسيقى.

وشملت الإعلانات موعد الحفل، وتوقيت الكشف عن الترشيحات، إلى جانب إدخال فئات جديدة تُواكب التحولات في المشهد الفني، أبرزها فئة “أفضل غلاف ألبوم”.

وأوضحت الأكاديمية أن حفل توزيع الجوائز سيُقام يوم 1 فبراير 2026 في لوس أنجلوس، وهو الموقع المعتاد للحدث.

أما الترشيحات فسيُعلَن عنها رسميًا يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، عقب انتهاء فترة الإتاحة التي تمتد من 31 أغسطس 2024 إلى 30 أغسطس 2025.

كما نشرت الأكاديمية الجدول الزمني للتقديمات والتصويت، حيث تبدأ مرحلة التصويت الأولى في أكتوبر، فيما تُجرى الجولة النهائية بين ديسمبر 2025 ويناير 2026.

أبرز ما جاء في إعلان الأكاديمية هو إضافة فئات جديدة وتعديلات على فئات قائمة، في خطوة تستهدف زيادة التخصص والعدالة في تقييم الأعمال.



تم تقسيم فئة “أفضل ألبوم كانتري” إلى قسمين: أفضل ألبوم كانتري معاصر، وأفضل ألبوم كانتري تقليدي.

ويأتي هذا التعديل بعد الجدل الذي أثاره فوز بيونسيه بجائزة ألبوم كانتري العام الماضي، ما أثار نقاشًا واسعًا حول التصنيف بين الأنماط.



كما استحدثت الأكاديمية فئة مستقلة هي “أفضل غلاف ألبوم”، التي تهدف إلى تكريم المصممين والفنانين البصريين الذين يبتكرون الهوية البصرية للأعمال الموسيقية.



كما تم دمج فئة “أفضل تصميم تسجيل” مع فئة “أفضل نسخة صندوقية محدودة”، لتشكيل فئة واحدة تحت عنوان “Best Recording Package”.

شملت التعديلات أيضًا توسيع شروط الترشح لفئة “أفضل فنان جديد”، بحيث يمكن للفنانين الذين شاركوا بنسبة تقل عن 20% من ألبوم مرشح لجائزة “ألبوم العام” أن يكونوا مؤهلين للترشح، ويأتي ذلك بهدف إتاحة الفرصة للمواهب المشاركة في أعمال جماعية أو مشتركة.

قال هارفي ماسون جونيور، رئيس أكاديمية التسجيلات، في تصريحات رسمية إن هذه التعديلات تأتي ضمن توجه واسع نحو “التطوير المستمر للمعايير، ومواكبة التغيرات في صناعة الموسيقى، وتوسيع قاعدة التمثيل لتكون أكثر عدالة وشمولًا”.