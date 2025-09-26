قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

نسيت التمثيل.. شمس البارودي تتصدر التريند وترد علي شائعات عودتها للفن

شمس البارودي
شمس البارودي
يمنى عبد الظاهر

تصدرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول شائعات حول استعدادها للعودة إلى التمثيل من جديد، الأمر الذي سارعت إلى نفيه بشكل قاطع، مؤكدة أنها “نسيت التمثيل” ولن تفكر في العودة إليه مطلقًا.

وقالت شمس البارودي في منشور مطوّل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "نسيت التمثيل ورفضت وسأرفض أي عودة له، وساعات أسأل نفسي إزاي كنت بعرف أمثل أصلًا، التمثيل بالنسبة لي كذب يحاكي الحقيقة بتقمص شخصية لا تمت لك بصلة، أما الآن فأنا لا أجيد إلا شخصيتي الحقيقية بلا نفاق ولا كذب".

وعن فكرة ظهورها مع أبنائها لتجسيد سيرتهم الذاتية، أوضحت: "ظهوري مع أولادي للحديث عن حياتنا الأسرية ليس وليد اللحظة أو بعد رحيل زوجي، بل أمر قررناه منذ فترة طويلة وهذا الظهور لن يكون تمثيلًا وإنما مجرد حديث صادق عن حياتنا".

وتطرقت البارودي إلى مسألة حجابها، قائلة: "العباية التي ارتديتها في شبابي خلعتها منذ أكثر من عشرين عامًا، لكنني لم أتخل عن حجابي بمواصفاتي الخاصة التي لا تخالف الشرع وتناسب سني. الدين يُسر، وقد استشرت علماء ثقات قبل كل خطوة اتخذتها".

واختتمت حديثها برسالة مؤثرة: “أما أحبابي الذين لا يظنون بي السوء، فأهلًا بكم على قهوتي وفطاري، رحم الله زوجي وتوأم روحي حسن يوسف وفلذة كبدي عبدالله، وأنا لاحقة بهما عندما يأذن الله، فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام”.

