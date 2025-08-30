قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي
قطة وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي بالدوري
توافق قانون الرياضة الجديد مع المواثيق الدولية.. تفاصيل مهمة
التحفظ على 7 أطنان من الدقيق الأبيض المدعم
البدوي: تطبيق قانون العمل الجديد بالقطاع الخاص يحتاج إلى أخلاق من أصحاب الأعمال
الدوري الممتاز | الأهلي يصل استاد السلام لمواجهة بيراميدز
شاهد.. غرفة ملابس الأهلي باستاد السلام قبل مواجهة بيراميدز بالدوري
شمس البارودي تثير الجدل وتشبه منتقديها بالببغاء
زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب مدينة دهدز جنوب غربي إيران
زيزو يخوض أول مواجهة أمام بيراميدز بقميص الأهلي
ارتفاع عدد المصابين في حادث انقلاب قطار مطروح إلى 100 شخص
قالوا عليه مات .. تفاصيل مرض دونالد ترامب رئيس أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شمس البارودي تثير الجدل وتشبه منتقديها بالببغاء

شمس البارودي وحسن يوسف
شمس البارودي وحسن يوسف
يارا أمين

شاركت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، فيديو لببغاء يغني عبر حسابها الخاص بموقع فيسبوك وعلقت على الفيديو قائلة: “للمتفرغين لانتقادي أنتم عاملين كدة بالظبط”.

وكانت قد كتبت الفنانة المعتزلة شمس البارودي منشورًا عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”، ردت فيه على الانتقادات التي طالتها خلال الفترة الأخيرة، عقب وفاة زوجها الفنان الكبير حسن يوسف.

وقالت البارودي في رسالتها: إنها اعتادت منذ أكثر من 20 عامًا على التعبير عن آرائها عبر صفحتها الشخصية، مؤكدة أن زوجها الراحل كان يتابع ما تكتبه باستمرار، مضيفة: “فتحت الصفحة للعامة فقط لأتحدث عن حبيبي وشريك عمري الإنسان، بعدما عرفه الجميع كفنان”.

وانتقدت الفنانة المعتزلة ما وصفته بـ”جحافل التكفير”، مشيرة إلى أن هناك علماء ثقات يؤخذ عنهم الدين الصحيح، رافضة ما يردده البعض عن أنها لم يكن لها صوت قبل وفاة زوجها، قائلة: “هذا أنا.. رأيي وصوتي لم ولن أكتمه ما حييت”.

كما ردت على إحدى المتابعات التي اتهمتها بـ”الخرف” قائلة إن “الخرف يصيب من ابتعد عن كلام الله، بينما حفاظ القرآن لا يخرفون”، مضيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهَ عن الغناء بالدف في زمنه.
 

واستنكرت البارودي محاولات التشكيك في التزامها، موضحة أنها تدعو لزوجها وتتصّدق عنه وتختم القرآن لروحه، مؤكدة أن حبها له سيظل حاضرًا في قلبها بعد رحلة زواج استمرت أكثر من نصف قرن.

واختتمت رسالتها قائلة: “هدايتنا لم تكن لإرضائكم بل لرضا الله فقط”

شمس البارودي فيسبوك بغبغاء حسن يوسف البارودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

قطارات السكك الحديدية

توقف الحركة على خط مطروح بالكامل بعد انقلاب عربات قطار ركاب

ترشيحاتنا

FreeBuds SE 4

FreeBuds SE 4 من هواوي.. سماعات لاسلكية بإلغاء ضوضاء نشط وتصنيف IP54

مايكروسوفت Copilot يصل رسميا إلى شاشات سامسونج لعام 2025

مايكروسوفت Copilot يصل رسميا إلى شاشات سامسونج لعام 2025

سامسونج

سامسونج تستعد لمفاجأة سبتمبر .. ماذا ستعلن خلال أيام؟

بالصور

أفضل الأطعمة لكبار السن للحفاظ على صحة القلب والعظام والدماغ

أطعمة مفيدة لكبار السن
أطعمة مفيدة لكبار السن
أطعمة مفيدة لكبار السن

بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب؟

بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب
بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب
بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب

أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية
أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية
أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

قالوا عليه مات .. تفاصيل مرض دونالد ترامب رئيس أمريكا

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

فيديو

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد