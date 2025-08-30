شمس البارودي تثير الجدل وتشبه منتقديها بالببغاء

شاركت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، فيديو لببغاء يغني عبر حسابها الخاص بموقع فيسبوك وعلقت على الفيديو قائلة: “للمتفرغين لانتقادي أنتم عاملين كدة بالظبط”.

وكانت قد كتبت الفنانة المعتزلة شمس البارودي منشورًا عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”، ردت فيه على الانتقادات التي طالتها خلال الفترة الأخيرة، عقب وفاة زوجها الفنان الكبير حسن يوسف.

وقالت البارودي في رسالتها: إنها اعتادت منذ أكثر من 20 عامًا على التعبير عن آرائها عبر صفحتها الشخصية، مؤكدة أن زوجها الراحل كان يتابع ما تكتبه باستمرار، مضيفة: “فتحت الصفحة للعامة فقط لأتحدث عن حبيبي وشريك عمري الإنسان، بعدما عرفه الجميع كفنان”.

وانتقدت الفنانة المعتزلة ما وصفته بـ”جحافل التكفير”، مشيرة إلى أن هناك علماء ثقات يؤخذ عنهم الدين الصحيح، رافضة ما يردده البعض عن أنها لم يكن لها صوت قبل وفاة زوجها، قائلة: “هذا أنا.. رأيي وصوتي لم ولن أكتمه ما حييت”.

كما ردت على إحدى المتابعات التي اتهمتها بـ”الخرف” قائلة إن “الخرف يصيب من ابتعد عن كلام الله، بينما حفاظ القرآن لا يخرفون”، مضيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهَ عن الغناء بالدف في زمنه.



واستنكرت البارودي محاولات التشكيك في التزامها، موضحة أنها تدعو لزوجها وتتصّدق عنه وتختم القرآن لروحه، مؤكدة أن حبها له سيظل حاضرًا في قلبها بعد رحلة زواج استمرت أكثر من نصف قرن.

واختتمت رسالتها قائلة: “هدايتنا لم تكن لإرضائكم بل لرضا الله فقط”