بكائي لا ينقطع ووزني نزل.. شمس البارودي تقاطع الساحل لوفاة زوجها وابنها

كتبت الفنانة المعتزلة شمس البارودي منشورا مطولا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وبدأت شمس البارودي، منشورها بالآية ٣٢ من سورة النجم: (بسم الله الرحمن الرحيم *الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا أللمم ان ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى* صدق الله العظيم).

وتابعت: «استهلال بكلام الله لعلهم يعوا مايقولون.. ومنشور خاص بالكلبة الشهيرة الآن ديزى.. ويبدو أنها منذ نعومة أظافرها كانت تشعر أنها سيكون لها شأن ويذكرها الرائح والغادي.. ماقصتها؟ ابني عمر وزوجته آيتن كانا يسكنان بمنطقة المهندسين في بداية زواجهما وكانت هناك كلبة بلدى في الشارع تتودد لهما كلما رأتهما فيطعمانها من طعامهما.. اكتشفا يوما أنها حامل فأصبح شغلهما الشاغل تغذيتها وظلت قابعة في حديقة صغيرة مقابل سكناهما، فقد وجدت مصدر غذائها وقلبين يتصفان بالرحمة والطيبة والرقة المفرطة في زمن القسوة.. وهما منشغلان في حياتهما فجأة اختفت».

وأضافت شمس البارودي: «لم يذهبا لمكان جلوسها في الحديقة، هي من كانت تقف لهما على باب بيتهما فيطعمانها.. قلقت آيتن فحدثت نفسها ربما اختفت داخل هذه الحديقة، ذهبت فسمعت أصوات كالصوصوة ومصدر الصوت غير مرئي، نادت عمر.. إيه ده؟ وجدا سبعة جراوى أنجبتها الأم وواضح أن أحد شياطين الإنس أجهز على الأم في مكان ما بحثا عنها حولين المنطقة.. لم يجدا لها أثر كلمونى: ماما عوزين صندوق كبير بتاع القطط اللي عندك.. أخدوه وشالوا السبع كلاب حجم الواحد منهم أصغر من الكف.. وبدءا برعايتهم وكبروا وحطموا الصندوق وبدأوا يسألوا صحابهم مين عاوز وأعطيا بعضهم لمن يثقا في رعايتهم لهذه الأرواح الجميلة.. كل ده وجميلتنا ديزى لم تصل بعد».

واستطردت: «ظل معهما أربعة من السبعة.. طبعا بدءا الذهاب لطبيب بيطرى نصحهما بتطعيمهم ويعملوا لهم عمليات حتى لا ينجبوا مرة أخرى.. كانوا ياحبايبي بيعزلوا لمكان به جنينة خاصة مخصوص علشان كلابهم البلدى اللي تبنوهم بعد قتل أمهم ملحقوش.. حملت واحدة منهم فأنجبت أربعة منهم الأميرة ديزى.. قرر عمر يهديها لأخيه عبد الله بعد ما اتفطمت وكانت مميزة بين شقيقاتها وفرح بها عبد الله وكان ينتظر أن تفطم من الرضاعة من أمها ليستطيع هو الاعتناء بها.. وحدث فقد الغالي عبد الله وظلت الحبيبة ديزى مع اثنين من أخواتها عند عمر وآيتن يعتنيا بهم.. رعاية سيؤجران عليها من الله إطعام وتطعيم واستحمام ونظافة مكثفة واستمرارية في هذه الرعاية المكثفة».

وقالت: «وبدأت ديزى بالذات تزورنا.. تعرفت على حجرة عبد الله وتجلس معنا بأدب جم حتى عندما ذهب بها عمر للساحل جريت على حجرة وسرير عبد الله وظلت جالسة عليه لا تريد أن تبرحه.. والله هذا ما يحدث.. وعندما تزورنا مع عمر وآيتن هذا حالها من الفرحة على باب البيت قبل أن أفتح لها.. ذكاء غير عادى وتعلق بنا ينقصه التعبير بالكلام.. ومنذ أكثر من أسبوع عمر وآيتن رغبا في الذهاب للساحل قلت روحوا يا حبايبي.. رفضوا مش حنروح إلا وانتى معانا يا ماما.. أنا؟ إزاى؟ صعب مقدرش أنا بقالى سنتين من استشهاد عبد الله لم تطأ قدمى المكان كيف أروح ولا أخوكم ولا أبوكم معى؟ مقدرش».

وزادت شمس البارودي: «وأنا بالفعل من لحظة ترك زوجى حبيبي للدار الآخرة لا أخرج من بيتي إلا للضرورة.. حتى النادي مكاننا المفضل أنا وحبيبي حسن مش قادرة أروح له من غيره.. ويبدأوا أبنائي اتفقوا لأبدأ أن يخرجونى من هذه العزلة التى فرضتها على نفسي.. ومع إيمانى ويقينى أن كل نفس ذائقة الموت إلا أن بكائي لا ينقطع وبدأ وزنى ينزل بشكل ملحوظ.. أخاف».