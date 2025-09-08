بلاش نفاق وكذب.. شمس البارودي ترد على منتقدي صورها مع زوجها الراحل حسن يوسف

نشرت الفنانة المعتزلة شمس الباردوي ، صورا جديدة تجمعها بزوجها الفنان الراحل حسن يوسف علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك و علقت بكلمات تعبر عن حبها الشديد له و صدق مشاعرها رغم مرور الوقت بعد وفاته



كتبت شمس الباردوي " طيب طالما نسيتكم صورتى وانا قاعده على رجل زوجى بطلب منه لما مايكنش ليا مكان في الصورة واضح وهو حبيبي عاوزنى في الصدارة دايما يقولى تعالى هنا اقعدى على رجلى بحسن نيه انتوا ليه بقي البعض افكاركم خبيث وبيكررها عادى تجمعات العائلة وأنا ملخومه في ضيافة الاهل وتقديم مالذ وطاب عمايل اديا ينده لى حبيب عمرى اقعدى هنا في الصورة مزعلاكم قوى بلاش نفاق وكذب يامعترضين على حب ودلع زوج لزوجته نسيتوا قانون الايجار وأحدث غزة ومزعلكم جمال قصة حبنا طيب أنا عندى صورة تانية كمان حتزعلكم قوى حتحفكم بيها قريب وللعلم احنا غلطانين اننا قلنا سننا احنا ياجماعه في حبنا اصغر من سننا عشرات السنين ولا ده عيب كمان يعنى انا يادوب في الاربعين وحبيبي لسه معدى الخمسين إيه رايكم دام فضلكم عيشوا الروحانيات بمشاعركم بلاش الافكار الخبيثه ياوحشين وعموما ادينى اتحرمت من حبه ودلعه وكل ذكرياتى لاتخالف التزامى وحبي وطاعتى لله ورسوله ومافيش داعى اذكر مخالفات المنافقين واظهارهم غير مايبطنون منا شفت كتير فلا تتقولوا على. انتم عارفين انفسكم يامن تلونون الدين على هواكم ** أما أحبابي وحشتونى بكتب من العربية راجعه الساحل أكمل الاصلاحات وحبيبي ضنايا عمر معايا بإذن الله "



يذكر أن ردّت الفنانة المعتزلة شمس البارودي على الانتقادات التي وُجّهت لها عقب كتابتها الأخيرة عن زوجها الراحل الفنان حسن يوسف، .

وقالت شمس البارودي عبر حسابها على "فيس بوك": «هناك من يتصورون أنفسهم أوصياء على الدين، يزكون أنفسهم وكأنهم يملكون حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لدينا علماء ثقات نأخذ منهم ديننا، أما أنا فلدي صفحة منذ عشرين عامًا أكتب وأنشر فيها آرائي كأي فرد من مجتمع حر، وزوجي كان يقرأ ما أكتب. كل ما في الأمر أنني جعلت الصفحة عامة لأتحدث عن زوجي الحبيب وشريك عمري الإنسان، بعد أن عرفه الناس كفنان فقط».

وأضافت: «أنا لم أظهر فجأة بعد وفاة زوجي كما يظن البعض، بل أكتب منذ سنوات طويلة. صوتي ورأيي موجودان ولن أكتمهما ما حييت».



وردّت على بعض التعليقات المسيئة قائلة: «إحدى المعلقات وصفتني بأنني كبرت وخرفت، لكن الخرف أصابها هي. أما من يحفظ القرآن فلا يُصاب بالخرف، لأن كلام الله هو منهجه. الرسول الكريم لم يكن غليظ القلب، وكان يعلن حبه وشوقه للسيدة خديجة، فمن أنتم لتمنعوني من الحديث عن حبيب عمري؟».

وأكدت أنها لا تكتفي بذكر اسم زوجها الراحل فقط، بل تتصدق عنه وتدعو له باستمرار، وتختم القرآن مرات عديدة لروحه ولروح ابنهما الشهيد عبدالله.