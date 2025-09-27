آيتن عامر تتألق في أحدث جلسة تصوير .. شاهد

شاركت الفنانة آيتن عامر، صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت آيتن عامر الأنظار بإطلالة كاجوال في جلسة تصوير جديدة لاقت إعجاب جمهورها ومحبيها.

من جانب آخر، بعد مدة من التحضيرات، تم إيقاف العرض المسرحي "فيلم رومانسي" وكان من المقرر انطلاقه يقبل أيام، من بطولة أيتن عامر في دبي، ما أثار حالة من الجدل في الوسط الفني.

وبحسب ما كشفته مصادر خاصة لموقع "صدى البلد"، فإن سبب الإيقاف يعود إلى خلاف قانوني بين أطراف الإنتاج، بعد أن ظهر شخص يدعى (إ.ح) روج بأنه المنتج الحقيقي للعمل المسرحي، ودخل في نزاع مع شركائه، انتهى برفع قضايا قانونية ضده وضد الشركة المنتجة.

وبناء على هذا التطور، قررت الجهات المنظمة تأجيل العروض لحين الانتهاء من التحقيقات القانونية الجارية، مع التأكيد على أنه سيتم تحديد مواعيد جديدة لاحقًا، فور اتضاح الصورة القانونية بشكل كامل.