أخبار التوك شو: برد قارس يضرب البلاد.. والصغرى أقل من 5 درجات في بعض المحافظات.. وارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.

حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
فنزويلا على صفيح ساخن.. مظاهرات مؤيدة لمادورو وإدانات دولية وانفجارات تهز كراكاس
نائب ترامب: الهجوم على فنزويلا لإعادة نفط أمريكا المسروق
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الصقيع في هذه المناطق
وزير الكهرباء: نفذنا 31 محطة محولات جديدة وتوسعات فى 40 آخرين خلال عام
سحب سيارة من مياه النيل بأسوان عقب سقوطها دون إصابات بشرية..صور
البرازيل: نطالب برد دولي قوي عبر الأمم المتحدة
تظاهرات حاشدة في فنزويلا لرفض إعلان أمريكا اعتقال الرئيس مادورو
برد قارس يضرب البلاد.. والصغرى أقل من 5 درجات في بعض المحافظات.. وارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


برد قارس يضرب البلاد.. والصغرى أقل من 5 درجات في بعض المحافظات
تواصل الأجواء الشتوية سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وسط تحذيرات رسمية من تكون الصقيع والشبورة المائية على الطرق، وفي هذا الإطار، كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم، مؤكدة استقرار الأجواء نهارا مقابل برودة شديدة ليلًا في عدد من المحافظات.


نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي: فنزويلا لم تكن تشكل أي تهديد لواشنطن
قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي إن فنزويلا لم تكن تشكل أي تهديد لواشنطن، وذلك بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.


رحلة العودة للحياة.. كيفية دمج المتعافي من جديد في المجتمع؟
قالت الدكتورة بسمة سليم، أخصائي علم النفس الإكلينيكي وتعديل السلوك، إن الإدمان مرض والشخص المريض فاقد السيطرة ، وليس شخص سيء، مشيرة إلى أن الإدمان مرض مثل الأمراض النفسية والعضوية.


خالد قاسم: نقل التجربة الكورية لإدارة المخلفات باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك اتفاقية استراتيجية بين القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية وقيادة دولة كوريا الجنوبية، موضحًا أنه تم تفعيلها من خلال فريق عمل زار كوريا خلال الفترة من 17 إلى 23 لنقل تجربة إنشاء «مجمع ومركز محاكيات باستخدام تقنيات الـVR والـAI للتدريب على منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات»، سواء المخلفات الصلبة البلدية أو مخلفات البناء والهدم.


الهيئة الوطنية تتابع سير الانتخابات في سوهاج والوادي الجديد والأقصر
قال رئيس لجنة متابعة الوادي الجديد، إن العمل تم في جميع اللجان في الوقت المحدد ولا يوجد أي شكوى.


قفزة مفاجئة.. تعرف على أسعار الدواجن قبل المواسم والأعياد
في ظل ارتفاع الأسعار وتأثر الأسواق بالمواسم والأعياد، تشهد أسعار الدواجن والطيور زيادات ملحوظة خلال الفترة الحالية.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، السبت 3 يناير 2026.


مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت
يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.


ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر
تشهد أسعار الطماطم موجة ارتفاع خلال الفترة الحالية، مع توقعات باستمرار الصعود خلال الأسابيع المقبلة وحتى حلول شهر رمضان، بحسب ما أكده حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة مؤقتة وترتبط بعوامل موسمية تتعلق بدورات الزراعة والحصاد.

