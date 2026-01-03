رحلة العودة للحياة.. كيفية دمج المتعافي من جديد في المجتمع؟

قالت الدكتورة بسمة سليم، أخصائي علم النفس الإكلينيكي وتعديل السلوك، إن الإدمان مرض والشخص المريض فاقد السيطرة ، وليس شخص سيء، مشيرة إلى أن الإدمان مرض مثل الأمراض النفسية والعضوية.



وأضافت سليم، خلال لقائها مع الإعلامية سارة مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المجتمع فرض علينا التعامل مع صورة الإدمان بشكل أنه وصمة أو عار، والتعافي من الإدمان لا يعني التخلص من المخدر فقط وبذلك يكون انتهى من التعافي.

وتابعت أن المتعافي من الإدمان يحتاج مراحل مثل تأهيل نفسي فردي جماعي واجتماعي وأسري من أجل دمج المتعافي بشكل كامل في المجتمع، لافتة إلى أن المدمن المتعافي شخص شجاع استطاع أخذ خطوة وقرار وفكرة الدخول في مرحلة التعافي.

