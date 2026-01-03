قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برد قارس يضرب البلاد.. والصغرى أقل من 5 درجات في بعض المحافظات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تواصل الأجواء الشتوية سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وسط تحذيرات رسمية من تكون الصقيع والشبورة المائية على الطرق، وفي هذا الإطار، كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم، مؤكدة استقرار الأجواء نهارا مقابل برودة شديدة ليلًا في عدد من المحافظات.

وكشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، محذرة من استمرار الانخفاضات الملحوظة في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

حالة الطقس غدا في مصر

طقس مستقر نهارا وبرودة شديدة ليلًا

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الطقس يشهد حالة من الاستقرار خلال ساعات النهار، نتيجة امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى أجواء مشمسة على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن درجات الحرارة الصغرى انخفضت بشكل ملحوظ، حيث سجلت القاهرة الكبرى أقل من 10 درجات، بينما تراوحت الصغرى في محافظات شمال الصعيد بين 5 و6 درجات.

فرص أمطار ضعيفة على السواحل الشمالية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد إلى تراجع فرص سقوط الأمطار اليوم، مع وجود احتمالات ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية فقط.

درجات الحرارة المتوقعة

وأكدت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل نحو 19 درجة مئوية، إلا أن الأجواء ستزداد برودة خلال ساعات الليل، وقد تنخفض درجات الحرارة في بعض المحافظات إلى أقل من 5 درجات خلال الأيام المقبلة.

تحذيرات من الصقيع والرياح

وحذرت من تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال سيناء، ومحافظات الصعيد، والوادي الجديد، مشيرة إلى وجود نشاط في حركة الرياح، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وقد يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

تنسيق مع الزراعة لحماية المحاصيل

ونوهت  إلى أن هيئة الأرصاد الجوية نسقت مع وزارة الزراعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الأضرار الناتجة عن تكون الصقيع على المزروعات، مؤكدة أن درجات الحرارة العظمى ستبدأ في الارتفاع تدريجيًا مع نهاية الأسبوع لتصل إلى نحو 21 درجة مئوية.

تحذير من الشبورة ونصائح للمواطنين

واختتمت حديثها بالتحذير من تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال فترات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وقيادة السيارات بحذر.

درجات الحرارة الشبورة المائية الأرصاد الجوية الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب اليوم 3-1-2026

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

ترشيحاتنا

موعد أذان المغرب

للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم ثانى الأيام البيض من رجب

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر.. اعرف مواقيت الصلوات اليوم 3 يناير 2026

الصدقة

الإفتاء: الصدقة مستحبة في شهر رجب ومن أراد تعجيل الزكاة فليفعل ذلك

بالصور

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد