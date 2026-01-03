برد قارس يضرب البلاد.. والصغرى أقل من 5 درجات في بعض المحافظات

تواصل الأجواء الشتوية سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وسط تحذيرات رسمية من تكون الصقيع والشبورة المائية على الطرق، وفي هذا الإطار، كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم، مؤكدة استقرار الأجواء نهارا مقابل برودة شديدة ليلًا في عدد من المحافظات.

وكشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، محذرة من استمرار الانخفاضات الملحوظة في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

طقس مستقر نهارا وبرودة شديدة ليلًا

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الطقس يشهد حالة من الاستقرار خلال ساعات النهار، نتيجة امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى أجواء مشمسة على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن درجات الحرارة الصغرى انخفضت بشكل ملحوظ، حيث سجلت القاهرة الكبرى أقل من 10 درجات، بينما تراوحت الصغرى في محافظات شمال الصعيد بين 5 و6 درجات.

فرص أمطار ضعيفة على السواحل الشمالية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد إلى تراجع فرص سقوط الأمطار اليوم، مع وجود احتمالات ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية فقط.

درجات الحرارة المتوقعة

وأكدت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل نحو 19 درجة مئوية، إلا أن الأجواء ستزداد برودة خلال ساعات الليل، وقد تنخفض درجات الحرارة في بعض المحافظات إلى أقل من 5 درجات خلال الأيام المقبلة.

تحذيرات من الصقيع والرياح

وحذرت من تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال سيناء، ومحافظات الصعيد، والوادي الجديد، مشيرة إلى وجود نشاط في حركة الرياح، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وقد يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

تنسيق مع الزراعة لحماية المحاصيل

ونوهت إلى أن هيئة الأرصاد الجوية نسقت مع وزارة الزراعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الأضرار الناتجة عن تكون الصقيع على المزروعات، مؤكدة أن درجات الحرارة العظمى ستبدأ في الارتفاع تدريجيًا مع نهاية الأسبوع لتصل إلى نحو 21 درجة مئوية.

تحذير من الشبورة ونصائح للمواطنين

واختتمت حديثها بالتحذير من تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال فترات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وقيادة السيارات بحذر.