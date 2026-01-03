خالد قاسم: نقل التجربة الكورية لإدارة المخلفات باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك اتفاقية استراتيجية بين القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية وقيادة دولة كوريا الجنوبية، موضحًا أنه تم تفعيلها من خلال فريق عمل زار كوريا خلال الفترة من 17 إلى 23 لنقل تجربة إنشاء «مجمع ومركز محاكيات باستخدام تقنيات الـVR والـAI للتدريب على منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات»، سواء المخلفات الصلبة البلدية أو مخلفات البناء والهدم.

وأوضح قاسم، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن «مجمع المحاكيات سيتم الانتهاء منه بنهاية العام الجاري 2026»، وسيُخصص لتدريب العاملين بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة على الإدارة المتكاملة للمخلفات، بدءًا من الجمع والنقل وتنظيف الشوارع، مرورًا بإدارة المحطات الوسيطة ومصانع التدوير، وصولًا إلى مرافق الدفن الصحي الآمن، مؤكدًا أن استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط والدول الأفريقية.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن نماذج المحاكاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعتمد على «سيناريوهات معدة سلفًا لإدارة المشروعات بجميع مراحلها»، بما يسمح بتجربة واقعية للتعامل مع المعدات والأزمات المحتملة وآليات التدخل.

ولفت إلى أن هذه النماذج تساعد متخذي القرار على مستوى الإدارة العليا والوسطى والتنفيذية من خلال تحليل بيانات كامله يظهر في شكل تدريب فعلي واقعي.

وأكد «قاسم» أن المشروع جرى التخطيط له منذ 4 سنوات، مع تحديد احتياجات مصر ووضعها ضمن اتفاقية الشراكة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ نحو 20 برنامجًا تدريبيًا لدعم اتخاذ القرار لجميع منتسبي المنظومة من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، موضحًا أن هذا النموذج ستتم محاكاته لاحقًا في كوريا ودول آسيوية أخرى، تمهيدًا لنقله إلى الدول العربية والأفريقية.