تشغيل شركة الخدمات البيئية .. تفاصيل لقاء وزيرة التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد

التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، باللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وفي مقدمتها تطوير أسواق الحميدي والتجاري ومنظومة المخلفات.

وشمل اللقاء متابعة:

• مستجدات تطوير أسواق الحميدي والتجاري بحيي العرب والمناخ بتمويل من وزارة التنمية المحلية

• أعمال رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير الشوارع والواجهات وتحسين الإضاءة والأرصفة

• الحفاظ على الهوية البصرية المميزة للمنطقة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

• الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات وتحسين مستوى النظافة وجمع القمامة

• بدء تشغيل شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة اعتبارًا من يناير الجاري

• تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات من مدافن صحية ومحطات وسيطة ومصانع تدوير

• متابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة

وخلال اللقاء اكدت د. منال عوض ان “تطوير أسواق الحميدي والتجاري يأتي ضمن رؤية وزارة التنمية المحلية لتطوير الأسواق بالمحافظات، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص عمل مستدامة، والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، إلى جانب إحداث تحسن ملموس في منظومة النظافة يشعر به المواطن.”