أخبار البلد

تجديد رخص المركبات إلكترونيا.. إجراءات الاستخراج

مرور
مرور
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية  تجديد رخص المركبات إلكترونيا، والتي أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تحقيق الدولة خطوة جوهرية في التحول الرقمي لخدمات المرور من خلال الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الاتصالات، ما أسفر عن إلغاء شهادة براءة الذمة الورقية بشكل كامل وتسهيل إجراءات تجديد رخص المركبات للمواطنين.

النظام الجديد والتحول الرقمي لتجديد تراخيص السيارات

أوضح الوزير أن المواطنين لم يعودوا بحاجة للتنقل بين الجهات لإتمام إجراءات التجديد، حيث أحدث النظام الجديد نقلة نوعية في سهولة وسرعة تقديم الخدمة.

وكان التجديد الإلكتروني مطبقا سابقا عبر منصة مصر الرقمية وموقع وزارة الداخلية، إلا أن الجديد يكمن في إلغاء المستند الورقي الذي كان يلزم التوجه إلى نيابة المرور لسداد المخالفات والحصول على الشهادة، ليصبح بإمكان الموظف المختص الاطلاع على جميع البيانات مباشرة دون تدخل المواطن، مما يعزز مفهوم الحكومة التشاركية وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية دون أي أعباء إضافية على المواطنين.

وأكد الوزير أن المواطن أصبح قادرا على إنهاء إجراءات التجديد بالكامل دون الحاجة لأي مستندات ورقية أو زيارة المرور، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز التحول الرقمي الشامل.

وأضاف أن هذا الإجراء يمثل حلا لمشكلة طالما واجهها المواطنون، وأن الوزارة مستمرة في تنفيذ مبادرات مماثلة لتبسيط الخدمات الرقمية وربط قواعد البيانات الحكومية بشكل متكامل.

يعد هذا الإنجاز خطوة جديدة على طريق تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، حيث يجمع بين تسهيل حياة المواطنين وتسريع الإجراءات، ويؤكد التزام الدولة بتحقيق التحول الرقمي الكامل وربط جميع الجهات الحكومية لضمان تقديم خدمات متكاملة وفعالة.

وزارة الداخلية تطلق شهادة مخالفات المرور الإلكترونية ضمن منظومة مرور بلا أوراق

و مخالفات المرور الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن نظام مرور بلا أوراق.

ويعتمد النظام على الربط المباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة.

ويتيح النظام إصدار شهادة براءة الذمة من المخالفات المرورية تلقائيا فور سداد المواطن للمخالفات عبر أي من القنوات الإلكترونية المتاحة، ما ألغى الحاجة لإصدار الشهادة الورقية، وسهل الإجراءات على المواطنين، وعزز العمل بالمنظومة الرقمية.

ويأتي هذا التطوير في إطار سياسة وزارة الداخلية لتنفيذ منظومة مرور بلا أوراق، بما يقلل من عمليات التلاعب ويزيد من الدقة والسرعة في وحدات التراخيص ووحدات المرور الإلكترونية والمتنقلة، إضافة إلى بوابة مرور مصر والمنافذ الجمركية، ما يسمح بمرور المركبات دون الحاجة لتقديم أي مستند ورقي.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالشهادة الإلكترونية في جميع محافظات الجمهورية اعتبارا من يوم السبت 6 ديسمبر 2025.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير وتحديث الخدمات الجماهيرية، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، ويعزز كفاءة الأداء الأمني ويسهل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.

تجديد رخص المركبات إلكترونياً.. إجراءات الاستخراج

 

تواصل بوابة مرور مصر تقديم خدماتها الرقمية لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتعد خدمة تجديد رخصة السيارة إلكترونيا من أبرز هذه الخدمات التي توفر الوقت والجهد على ملايين مالكي السيارات، حيث أصبح بإمكانك تجديد رخصة سيارتك من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى وحدة المرور.
 

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة

الرخصة السابقة المراد تجديدها.
صورة بطاقة الرقم القومي سارية مع الاطلاع على الأصل.
شهادة براءة الذمة أو شهادة المخالفات، والتي أصبحت متاحة إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى نيابة المرور.

تجديد رخص المركبات

الشروط الواجب مراعاتها عند التجديد

أن تكون المركبة من نوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأقل من 2030 سي سي.
دفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين قبل تقديم الطلب.
عدم إمكانية توصيل الرخصة إذا كان هناك فحص فني أو حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني.

خطوات تجديد رخصة السيارة عبر بوابة مرور مصر

الدخول إلى بوابة مرور مصر
اختيار نوع رخصة المركبة
إدخال بيانات السيارة
دفع الرسوم والمخالفات
اختيار طريقة استلام الرخصة
متابعة الطلب

تتيح هذه الخدمة الرقمية للمواطنين الحصول على رخص سياراتهم بسرعة وكفاءة، في إطار التحول الرقمي الذي تنفذه الدولة لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

