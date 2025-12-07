كسر ماسورة مياه.. الإدارة العامة للمرور تدفع بخدمات لسحب كثافات الدائري

دفعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء دكتور علاء فتح الله مدير الإدارة العامة للمرور بخدمات مرورية على الطريق الدائري بمنطقة المنيب لسحب الكثافات الناجمة عن كسر ماسورة مياه بشارع البحر الأعظم.

حيث رصدت القيادات المعنية بالطريق الدائري في المنيب كثافات مرورية على الطريق وتبين أن السبب كسر في ماسورة مياه بشارع البحر الأعظم وعلى الفور وجه اللواء علاء فتح الله مدير الإدارة العامة للمرور بسرعة الدفع بالخدمات المرورية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بكسر ماسورة مياه في شارع البحر الأعظم بمحيط القرية الفرعونية وتأثر الحركة على الطريق الدائري وظهور كثافات مرورية.

على الفور انتقلت أجهزة المحافظة لإصلاح الكسر وتم الدفع بالخدمات المرورية على الطريق لسحب الكثافات المرورية الناتجة عن كسر الماسورة لحين إصلاحها.