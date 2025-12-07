للمرة الثانية.. يوسف حمادة هلال مخرجا في فيلم ليله نجيه

كشف يوسف ابن الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام، عن تحضيره لفيلم يحمل اسم ليل نجيه (العشق المحرم) كمخرج، رغم صغر سنه.

ويعد هذا الفيلم هو التجربة الثانية لـ يوسف حمادة هلال، في مجال الإخراج بعد تجربة فيلم سبعة أيام، الذي طرحه عبر قناة يوتيوب الرسمية لوالده في أول شهر ديسمبر الجاري.

وسبق وشارك يوسف حمادة هلال، كممثل مع والده في مسلسل المداح، ولفت أنظار الجمهور له، قبل أن يتجه إلى مجال الإخراج.

منشور يوسف حمادة هلال

أعمال حمادة هلال

وكان أحدث أعمال الفنان حمادة هلال، هي أغنيته الجديدة “ياحبيبنا”، التي طرحها على قناته بموقع يوتيوب، في 27 أغسطس الماضي.

وطرح مؤخرًا حمادة هلال أغنية أنا مش مرتاح، خلال الفترة الماضية وحقق نجاحًا كبيرًا، وكان آخر اعمال الفنان حمادة هلال هو مسلسل" المداح"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وضم مسلسل “المداح ” نخبة من أبرز نجوم الفن، من بينهم حمادة هلال، وغادة عادل، وفتحي عبد الوهاب، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي.

العمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.

كان الفنان حمادة هلال أعلن عن اعتذاره عن حفله بمراسي في يوليو الماضي، وذلك عبر صفحته علي موقع الصور والفيديوهات الشهير يوتيوب.