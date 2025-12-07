قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيسا وزراء بريطانيا وهولندا: الدعم الدولي لأوكرانيا يجب أن يستمر
مشروعات إعادة الأحياء.. وزير الإسكان يكشف حقيقة بيع منطقة وسط البلد
رئيسة وزراء إيطاليا تتعهد بمساعدات طارئة لأوكرانيا
وزير الأوقاف يحيل مخالفات جديدة للتحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة
النقل تدرس مد مترو الإسكندرية حتى الكيلو 21 وبرج العرب | تفاصيل
وزير الإسكان يكشف مفاجآت مهمة لجماهير الزمالك بشأن أرض النادي
مصر ورومانيا تبحثان الاستعداد للاحتفال بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية
الأردن: إعادة تشكيل مجلس أوقاف القدس برئاسة الخطيب التميمي
انطلاق المعسكر المغلق لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا 2025
بيلاروسيا: ليتوانيا تتلاعب بالطائرات المسيرة للحصول على أموال أوروبية
يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من البيت.. الرابط والخطوات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصر ورومانيا تبحثان الاستعداد للاحتفال بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية

مصر ورومانيا
مصر ورومانيا
أ ش أ

بحثت سفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودرين، مع وائل النجار مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية، تنسيق الاستعدادات للاحتفال بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا في عام 2026، إلى جانب مشاركة رومانيا كضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.


وذكرت سفارة رومانيا بالقاهرة -في بيان اليوم الأحد- أن الجانبين استعرضا عددًا من المشروعات الثقافية والأكاديمية المقرر تنفيذها خلال عام 2026؛ بهدف تعميق الروابط الوثيقة بين البلدين، مع التركيز على تعزيز الروابط الشعبية، ونقل الدبلوماسية الثقافية خارج العواصم؛ للوصول إلى جماهير جديدة، وفتح آفاق أوسع للحوار والتبادل الثقافي والمبادرات المشتركة.


وأكدت السفارة التزامها بمواصلة العمل مع مختلف الجهات المصرية والرومانية؛ لبناء جسور ثقافية ذات أثر، وتخليد هذه الذكرى المهمة بالتعاون المشترك.

سفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودرين وائل النجار مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية احتفال بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

