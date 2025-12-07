مصر ورومانيا تبحثان الاستعداد للاحتفال بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية

بحثت سفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودرين، مع وائل النجار مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية، تنسيق الاستعدادات للاحتفال بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا في عام 2026، إلى جانب مشاركة رومانيا كضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.



وذكرت سفارة رومانيا بالقاهرة -في بيان اليوم الأحد- أن الجانبين استعرضا عددًا من المشروعات الثقافية والأكاديمية المقرر تنفيذها خلال عام 2026؛ بهدف تعميق الروابط الوثيقة بين البلدين، مع التركيز على تعزيز الروابط الشعبية، ونقل الدبلوماسية الثقافية خارج العواصم؛ للوصول إلى جماهير جديدة، وفتح آفاق أوسع للحوار والتبادل الثقافي والمبادرات المشتركة.



وأكدت السفارة التزامها بمواصلة العمل مع مختلف الجهات المصرية والرومانية؛ لبناء جسور ثقافية ذات أثر، وتخليد هذه الذكرى المهمة بالتعاون المشترك.