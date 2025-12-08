تعرف علي حكام مباراة مصر والأردن فى كأس العرب

كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة مصر ضد الأردن، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وتُقام المباراة غدًا الثلاثاء على ملعب "البيت" في تمام الساعة 4:30 مساءً، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة، وتعد مواجهة حاسمة لمنتخب مصر في سبيل التأهل إلى ربع النهائي.

ويتكون طاقم تحكيم المباراة من أمريكيين بمساعدة من السعودية ونيوزيلندا، وجاء توزيعهم كالتالي:

حكم الساحة: الأمريكي إسماعيل الفتح

المساعد الأول: الأمريكي باركر كوري

المساعد الثاني: الأمريكي كايل أتكينز

الحكم الرابع: النيوزيلندي كامبل كيرك كاوانا

حكم الفيديو: الأمريكي ألين تشابمان

حكم الفيديو المساعد: السعودي عبد الله الشهري