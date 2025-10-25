عبد الله السعيد يوجه رسالة لـ طارق حامد عبر إنستجرام.. ماذا قال؟

حرص عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك على تهنئة طارق حامد، بمناسبة عيد ميلاده في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي انستجرام.

وشارك عبد الله السعيد، صورة لطارق حامد عبر خاصية الاستوري، وعلق عليها: “عيد ميلاد سعيد”.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم 30 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسداسية دون رد.