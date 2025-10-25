مانشستر يونايتد يستضيف برايتون لاختبار قوته بعد فوزه على ليفربول

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره برايتون اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

ويسعى يونايتد إلى البناء على فوزه الثمين في الجولة الماضية أمام ليفربول، والذي اعتبره كثيرون نقطة تحول محتملة في موسم الفريق المتذبذب.

ويأمل المدرب البرتغالي روبن أموريم أن يكون الانتصار على الغريم التقليدي بمثابة بداية جديدة تعيد الثقة إلى اللاعبين، خاصة أن الفريق لم ينجح حتى الآن في تحقيق فوزين متتاليين منذ توليه القيادة الفنية في نوفمبر الماضي.

وكان مانشستر يونايتد قد أنهى الموسم السابق في المركز الخامس عشر، في أسوأ ترتيب له منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، ما جعل الضغط الجماهيري والإعلامي يتزايد على الإدارة والجهاز الفني.

ورغم التفاؤل الحذر بعد الانتصار الأخير، يدرك أموريم أن مواجهة برايتون لن تكون سهلة، إذ تحوّل “طيور النورس” إلى عقدة حقيقية للشياطين الحمر، بعدما فازوا في ست من آخر سبع مواجهات بين الفريقين، فيما لم يحقق يونايتد أي انتصار على ملعبه أمام برايتون خلال الثلاثة مواسم الأخيرة.

وعندما سُئل أموريم عمّا إذا كان فريقه قد تجاوز أزماته فعلاً بعد إسقاط ليفربول، أجاب بابتسامة هادئة: “سنرى بعد مباراة برايتون، فهي ستكون الاختبار الحقيقي لنا.