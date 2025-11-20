القباني: شيكو بانزا لا يناسب الزمالك.. والأموال لا تُصرف بالاتجاه الصحيح

انتقد وائل القباني، مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق، اختيارات الأبيض في ملف التعاقدات الأخيرة، مؤكدًا أن بعض اللاعبين غير مناسبين لاحتياجات الفريق، وعلى رأسهم الكونغولي شيكو بانزا.

وقال القباني خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2:

"أرى أن شيكو بانزا لاعب لا يتماشى مع نادي الزمالك، والأفضل عدم استمراره، حتى لو بيتم استدعاؤه باستمرار لمنتخب بلاده، لكن قدراته لا تناسب نادي الزمالك."

وأضاف:"الزمالك بيعاني من أزمة مالية، ولكن لما الفلوس بتتوافر مش بتتحط في المكان السليم.

التعاقدات اللي حصلت الفترة اللي فاتت لازم نسأل نفسنا: كم لاعب نجح؟"

وتابع: "هو خوان ألفينا بيزيرا فقط اللي نجح وقدم إضافة، وباقي اللاعبين لم ينجحوا أو يقدموا أي شيء يضيف للفريق."

ووجّه القباني انتقادًا مباشرًا لآلية اختيار اللاعبين داخل النادي، قائلاً:"جون إدوارد راجل إداري وليس فني، ولازم يكون صاحب اختيار اللاعبين شخص فني، مش إداري."