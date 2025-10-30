7 ملايين جنيه.. وائل القباني يكشف كواليس حديثه مع محمد السيد لتجديد عقده

كشف وائل القباني، نجم الزمالك السابق، عن كواليس حديثه مع محمد السيد لاعب الفريق الأبيض خلال فترة تواجده في الجهاز الفني الموسم الماضي، حيث كان يشغل منصب مدير الكرة.

وقال القباني خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، المذاع عبر قناة MBC مصر 2: «وقت ما كنت موجود في نادي الزمالك كمدير كرة، اتكلمت مع محمد السيد عن موقفه من التجديد للنادي، واللاعب قالي إنه مرحب بالتجديد لكن الموضوع في يد وكيله أحمد يحيى، وإنه طالب الحصول على 7 ملايين جنيه في الموسم الواحد».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «وقتها كان باقي على نهائي كأس مصر مباراتين فقط، وبعدها لم أتحدث مع اللاعب مرة أخرى بشأن ملف التجديد».