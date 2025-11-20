اليوم العالمى للرجال .. كيف تتجنّب أكثر المشكلات الصحية شيوعًا ؟

يتم الاحتفال باليوم العالمي للرجل في 19 نوفمبر من كل عام لإلقاء النظر على صحتهم الجسدية والنفسية والعقلية.

يُعدّ التعرف على أكثر المشكلات الصحية شيوعًا لدى الرجال خطوة أساسية للحفاظ على صحة أفضل والوقاية من المخاطر.

1- صحة القلب والأوعية الدموية:

تعد أمراض القلب السبب الأول للوفاة بين الرجال، ويساعد اتباع نمط حياة صحي، بما في ذلك النظام الغذائي المتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام في الوقاية من أمراض القلب.

2- الصحة النفسية:

تُعدّ الصحة النفسية مهمة بقدر أهمية الصحة الجسدية، لكن الوصمة الاجتماعية تمنع الكثير من الرجال من طلب المساعدة عند مواجهة الاكتئاب أو القلق، ومن الضروري تشجيع طلب الدعم عند الحاجة، فحالتك النفسية تؤثر بشكل مباشر على جودة حياتك.

3-صحة البروستاتا والخصيتين:

يمكن للفحوصات الدورية للكشف عنسرطان البروستاتا والخصيتين أن تنقذ الأرواح، إذ يُعدّ الاكتشاف المبكر عنصرًا حاسمًا في نجاح العلاج. لذلك ينبغي الاهتمام بجدولة هذه الفحوصات بشكل منتظم.

المصدر ديلي ميرور