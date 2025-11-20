ألبان وخضراوات.. أبرز الأطعمة التي تدعم صحة العظام وتحدّ من الهشاشة

النظام الغذائي يمثل عاملاً أساسياً في علاج هشاشة العظام والحد من تطورها؛ إذ يُعد الكالسيوم عنصراً جوهرياً للحفاظ على صحة العظام،

لذلك يُنصَح بالاعتماد على الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل:

-منتجات الالبان مثل الزبادي والحليب والجبن القريش.

-الخضراوات الخضراء مثل، البروكلي والكرنب واللفت والتين المجفف.

-بعض أنواع الاسماك مثل، السلمون المعلب والسردين.

-المكسرات مثل، اللوز والجوز البرازيلي.

-عصير البرتقال والخبز المدعم بالكالسيوم وحبوب الإفطار.

يجب أيضاً الاعتماد على الأطعمة الغنية بـ فيتامين د والبروتين (بنسبة معتدلة) والفوسفور، حيث تساعد هذه العناصر في تقوية العظام، ومن ضمن الأطعمة التي يمكن اعتمادها:

-الأطعمة المدعمة بفيتامين د.

-السلمون وسمك التونة وسمك الماكريل.

-صفار البيض.

-الدواجن.

-البقوليات.

-بعض أنواع الجبن.

المصدر..DailyMedicalinfo