ناني سعد الدين تسترجع ذكرياتها مع النجوم الكبار وتكشف مواقف من مسيرتها الفنية

استرجعت ناني سعد الدين ذكرياتها مع نجوم كبار، على رأسهم الفنان الراحل نور الشريف، قائلة: «أستاذ نور الشريف؟ لم يكن ممثل ولا نجم، ده كان أب لينا في اللوكيشن».



وتحدثت خلال لقاء مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد 2»: عن أحد أبرز مشاهدها الصعبة في مسلسل "الرحايا" مع المخرج حسني صالح، موضحة أنها استطاعت تجسيد المشهد الشديد بفضل ثقته بها، حيث قالت: «الأستاذ حسني صالح اختارني فيه.



كما كشفت عن قدراتها في اكتشاف المواهب، مشيرة إلى توقعها نجاح الفنانة هاجر أحمد: «كنت معها في مسلسل 'نقطة ضعف' بجسد دور أمها، وقلت لها: على فكرة يا هاجر.. أنا شايفة فيكي النجومية، قالت لي: بجد؟ قولتلها آه، أنتِ ربنا هيديكي وهيعليكي».



وأكدت أن هذا النوع من اللحظات ترك أثرا كبيرا في مسيرتها الفنية، ويبرز حرصها على دعم الزملاء والمواهب الشابة في الوسط الفني.

