خبيرة اقتصاد: علاج الأمراض المتحورة وقياس عمر الأرض من أهداف محطة الضبعة

أكدت الدكتورة وفاء علي، خبيرة الاقتصاد والطاقة، أن اليوم يمثل لحظة تاريخية واستثنائية لمصر بتركيب «وعاء الضغط» لقلب مفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية، موضحة أنه بهذه الخطوات يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع.







وأضافت وفاء على، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الإرادة السياسية كانت لديها وعي كامل بأن أمن الطاقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو ما أدى لإحياء مشروع الضبعة النووي، موضحة أن مصر قامت باستقراء مستقبل الطاقة واتخذت معادلة طاقة متوازنة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت وفاء علي، إلى أن محطة الضبعة النووية ليست محطة عادية لتوليد الكهرباء، وهي ستضع مصر قريبًا في مصاف الدول المتقدمة في إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة، ويوفر فرص عمل كبيرة للشباب المصري، موضحة أن مصر تستهدف إنتاج 42% من الطاقة الكهربائية من مصادر نظيفة.



وأكدت على أن محطة الضبعة ستخدم أغراضًا سلمية متعددة مثل الاستخدامات الطبية، وقياس عمر الأرض، وتحلية مياه البحر، واستنباط سلالات جديدة من الزراعة.

وشددت وفاء علي، على أن المكون المحلي في صناعة الطاقة النووية يمثل أكثر من 35% في هذه المحطة، مع وضع استراتيجية لزيادة هذا المكون مستقبليًا.

