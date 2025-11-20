قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى عن محطة الضبعة: الحلم النووي السلمي يتحقق.. والتشغيل الفعلي آخر 2028

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أحمد موسى عن محطة الضبعة: الحلم النووي السلمي يتحقق
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع محطة الضبعة النووية يأتي في إطار المشروعات العملاقة التي قامت بها روسيا، متابعا: الرئيس الروسي تحدث اليوم بتقدير كبير عن الرئيس السيسي والمتابعة الشخصية من قبل الرئيس السيسي للمشروع.
 

وزير الكهرباء: محطة الضبعة ستنتج 10% من احتياج مصر.. والتشغيل الفعلي آخر 2028

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تشغيل محطة الضبعة النووية سيسهم في توفير الغاز الطبيعي بكميات كبيرة تقترب من 8 مليارات متر مكعب في العام.


رئيس المحطات النووية: مفاعل الضبعة الأكبر في العالم والتشغيل الفعلي يبدأ 2028

أكد الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن محطة الضبعة النووية تتكون من 4 وحدات، قدرة كل منها 1200 ميجاوات، بإجمالي 4800 ميجاوات، حيث ستنتج ما يقارب 35 مليار كيلووات ساعة سنويا.

ضياء رشوان: وجود قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة يضمن عدم تكرار العدوان على القطاع
أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، أن الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، كان له مطلب منذ بداية الاحتلال وحتى الآن، وهو "وجود قوى دولية تؤمِّنُه، ولكن إسرائيل بجميع حكوماتها ترفض هذا المطلب.

لماذا اختارت مصر دولة روسيا لبناء أول محطة نووية؟.. تفاصيل
قال أمجد الوكيل، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية، إن اختيار روسيا لبناء أول محطة نووية في مصر كان قرارا استراتيجيا وسياسيا وتجاريا وفنيا.
 

الأمين العام للاتحاد الدولي للمثقفين العرب: أنا معجب برؤية الرئيس السيسي في دعم الثقافة
تحدث الدكتور جمال حسين الأمين العام للاتحاد الدولي للمثقفين العرب، عن احتفاظ مصر محتفظة بدورها في إنتاج الكتب الورقية وإقبال المواطن المصري على القراءة رغم تراجعها في العديد من الدول للاتجاه إلى الكتاب الإلكتروني.

شعبة المستوردين: لدينا اكتفاء ذاتي من السكر ولا داعي للاستيراد
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن قرار حظر استيراد السكر صدر بسبب تواجد فائض من السكر المحلي ولا داعي للاستيراد.

النمنم: قرار مجلس الأمن الأخير يمثل فرصة مهمة للقضية الفلسطينية
أكد الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن قرار مجلس الأمن الأخير يمثل فرصة مهمة للقضية الفلسطينية، محذرًا في الوقت ذاته من أن تضيع هذه الفرصة كما ضاعت فرص عديدة في السابق، الأمر الذي سيجعل فكرة الدولة الفلسطينية والسلام "غير واردة مستقبلاً". 

ترامب: سنعمل مع مصر والسعودية والإمارات وشركاء آخرين لإنهاء الفظائع بالسودان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعمل مع مصر والسعودية والإمارات وشركاء آخرين في الشرق الأوسط لإنهاء الفظائع في السودان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


ولي العهد السعودي: نعمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أنه نعمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

أحمد موسى محطة الضبعة النووية وزير الكهربا ضياء رشوان الشعب الفلسطيني

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

أخبار السيارات

أخبار السيارات | أسباب توجه المصريين للعربات الكهربائية.. وكيا تستدعي 260 ألف مركبة سيدان

هواوي Mate80

هواوي Mate 80 يرفع سقف المنافسة.. أول لقطات رسمية تستعرض أداء الكاميرا الخارق

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| واتساب يضيف ميزة دعم الحسابات المتعددة على نظام iOS.. وجوجل تكشف عن قائمة أفضل تطبيقات وألعاب أندرويد 2025

بالصور

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد