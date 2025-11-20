أخبار التوك شو| أحمد موسى عن محطة الضبعة: الحلم النووي السلمي يتحقق.. والتشغيل الفعلي آخر 2028

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أحمد موسى عن محطة الضبعة: الحلم النووي السلمي يتحقق

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع محطة الضبعة النووية يأتي في إطار المشروعات العملاقة التي قامت بها روسيا، متابعا: الرئيس الروسي تحدث اليوم بتقدير كبير عن الرئيس السيسي والمتابعة الشخصية من قبل الرئيس السيسي للمشروع.



وزير الكهرباء: محطة الضبعة ستنتج 10% من احتياج مصر.. والتشغيل الفعلي آخر 2028

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تشغيل محطة الضبعة النووية سيسهم في توفير الغاز الطبيعي بكميات كبيرة تقترب من 8 مليارات متر مكعب في العام.



رئيس المحطات النووية: مفاعل الضبعة الأكبر في العالم والتشغيل الفعلي يبدأ 2028

أكد الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن محطة الضبعة النووية تتكون من 4 وحدات، قدرة كل منها 1200 ميجاوات، بإجمالي 4800 ميجاوات، حيث ستنتج ما يقارب 35 مليار كيلووات ساعة سنويا.

ضياء رشوان: وجود قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة يضمن عدم تكرار العدوان على القطاع

أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، أن الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، كان له مطلب منذ بداية الاحتلال وحتى الآن، وهو "وجود قوى دولية تؤمِّنُه، ولكن إسرائيل بجميع حكوماتها ترفض هذا المطلب.

لماذا اختارت مصر دولة روسيا لبناء أول محطة نووية؟.. تفاصيل

قال أمجد الوكيل، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية، إن اختيار روسيا لبناء أول محطة نووية في مصر كان قرارا استراتيجيا وسياسيا وتجاريا وفنيا.



الأمين العام للاتحاد الدولي للمثقفين العرب: أنا معجب برؤية الرئيس السيسي في دعم الثقافة

تحدث الدكتور جمال حسين الأمين العام للاتحاد الدولي للمثقفين العرب، عن احتفاظ مصر محتفظة بدورها في إنتاج الكتب الورقية وإقبال المواطن المصري على القراءة رغم تراجعها في العديد من الدول للاتجاه إلى الكتاب الإلكتروني.

شعبة المستوردين: لدينا اكتفاء ذاتي من السكر ولا داعي للاستيراد

أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن قرار حظر استيراد السكر صدر بسبب تواجد فائض من السكر المحلي ولا داعي للاستيراد.

النمنم: قرار مجلس الأمن الأخير يمثل فرصة مهمة للقضية الفلسطينية

أكد الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن قرار مجلس الأمن الأخير يمثل فرصة مهمة للقضية الفلسطينية، محذرًا في الوقت ذاته من أن تضيع هذه الفرصة كما ضاعت فرص عديدة في السابق، الأمر الذي سيجعل فكرة الدولة الفلسطينية والسلام "غير واردة مستقبلاً".

ترامب: سنعمل مع مصر والسعودية والإمارات وشركاء آخرين لإنهاء الفظائع بالسودان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعمل مع مصر والسعودية والإمارات وشركاء آخرين في الشرق الأوسط لإنهاء الفظائع في السودان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



ولي العهد السعودي: نعمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أنه نعمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.