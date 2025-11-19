شعبة المستوردين: لدينا اكتفاء ذاتي من السكر ولا داعي للاستيراد

أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن قرار حظر استيراد السكر صدر بسبب تواجد فائض من السكر المحلي ولا داعي للاستيراد.

وقال متى بشاي في مداخلة هاتفية على قناة " المحور"،: "هناك زيادة في مساحة الرقعة الزراعية لبنجر السكر ووصلت المساحة المزروعة 780 ألف فدان".

وتابع متى بشاي: "لدينا اكتفاء ذاتي من السكر ولدينا فائض وبالتالي الحكومة رأت إصدار قرار بحظر استيراد السكر من الخارج".

وأكمل متى بشاي: "العرض والطلب هي السياسة المحركة لأسعار السكر في الأسواق والحكومة توفر العملة الصعبة وتراقب الأسواق".

ولفت متى بشاي: "المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة عام لضمان عدم تواجد أي نواقص في شهر رمضان الذي يشهد سحب كبير للسكر".