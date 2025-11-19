الأمين العام للاتحاد الدولي للمثقفين العرب: أنا معجب برؤية الرئيس السيسي في دعم الثقافة

تحدث الدكتور جمال حسين الأمين العام للاتحاد الدولي للمثقفين العرب، عن احتفاظ مصر محتفظة بدورها في إنتاج الكتب الورقية وإقبال المواطن المصري على القراءة رغم تراجعها في العديد من الدول للاتجاه إلى الكتاب الإلكتروني.

وقال "حسين" في لقاء خاص مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "مصر من أكثر الدول التي تؤمن بأن الفيلم والثقافة هي القوة الناعمة التي تؤثر في رأي الجمهور في كل مكان، ومن خلال التلفزيون يدخل الممثل والمؤدي والمثقف المصري لكل بيت في العالم العربي ويؤثر في رأي الكبير والصغير".

وأضاف، أنه معجب برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الثقافة من خلال قوافل الكتب وافتتاح المكتبات الجديدة والتشبيك بين الطالب والكتاب في مختلف المحافظات، مواصلا: "ثمة وعي عال جدا في مصر، ولدى الدولة المصرية مبادرات كثيرة تعبر عن رؤية القيادة السياسية التي نحترمها ونرفع القبعة لها، لأنها نموذج فريد".

وأوضح، أن القيادة المصرية مؤمنة بأن القوة الناعمة من خلال المثقفين أداة فعالة وتقرب بين الشعوب وتحارب التطرف وأعمال العنف.